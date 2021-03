Ireal! O femeie i-a făcut reclamație vecinei sale, din cauză că poartă ținute indecente pentru a crea conținut pe TikTok

Nu te poți împotrivi gusturilor vestimentare ale omului, dar poți lua măsuri! Pe ideea aceasta a mers și o femeie care a alertat Poliția, pe motiv că una dintre vecinele sale poartă outfit-uri indecente, atunci când produce conținut pentru TikTok.

Un utilizator TikTok pe nume Rovi Wade a susținut că vecina ei a raportat-o ​​poliției pentru că a fost „jignită” de ținuta „nepotrivită” pe care o purta pentru a filma videoclipuri pentru platforma TikTok.

Când vine vorba de modă, gustul tuturor este diferit. Unii oameni adoră să țină pasul cu ultimele tendințe, în timp ce alții preferă un stil mai clasic. (Imaginile le puteți vedea AICI).

O femeie din SUA a susținut recent că alegerea ținutelor sale pentru a genera conținut pentu TikTok a provocat probleme în cartierul în care locuiește.

Utilizatorul TikTok Rovi Wade a distribuit un videoclip pe platforma de socializare care arată momentul în care poliția a venit să vorbească cu ea acasă, după ce o vecină a raportat-o ​​pentru „îmbrăcarea necorespunzătoare” pe care o are.

În clip, Rovi sugerează că vecina ei a raportat-o ​​pentru că nu-i plăcea faptul că își lasă trupul dezgolit mai mult decât ar trebui, găsind acest lucru cu adevărat jignitor.

În urma celor întâmplate, femeia a reacționat și a spus: „Sunt complet îmbrăcată, pur și simplu nu-i place stilul meu. Este fix problema mea ce port și voi continua să fac ceea ce îmi place”.

Mii de oameni și-au făcut timp să comenteze, mulți împărtășind mesaje de susținere pentru Rovi

Un internaut a adăugat: „OMG, polițiștii au fost chemați pentru ținuta ta? Doamne ferește”.

Rovi a continuat să facă mai multe videoclipuri pe TikTok, împărtășind poliției povestea completă despre incidentul în care a fost implicată.

Ea a explicat: „Practic, ceea ce s-a întâmplat a fost așa: Eram afară, filmam, dansam pe stradă și mă distram bine făcând lucrurile acestea. Am fost respectuoasă față de toată lumea, nu m-am afișat în niciun mod ciudat. Și apoi stăteam pe bordură, mă uitam la niște imagini pe care tocmai le-am filmat, apoi vecina mea a ieșit și mi-a spus:„ Știu că voi, probabil, faceți asta pentru afacerea voastră, dar acest lucru este nepotrivit, am copii, am ferestre și te pot vedea îmbrăcată așa” a spus tânăra, potrivit mirror.co.uk.

„Așa că i-am spus politicos să-și închidă jaluzelele pentru că aveam tot dreptul să fiu acolo, era proprietate publică și ea practic îmi spunea că trebuie să o ascult și am spus că nu se poate așa ceva” a mai continuat Rovi.