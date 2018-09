Irina Boureanu lămurește dedesubturile procesului cu Cristian Boureanu

Fosta soție a lui Cristian Boureanu a trimis pe adresa CANCAN.RO un text în care lămurește dedesubturile procesului pe care l-a avut cu fostul deputat. Redăm integral textul remis redacției:

„Urmare afirmatiilor mincinoase si denigratoare facute de Boureanu Cristian Alexandru in cadrul emisiunii “La Maruta” din 14.09.2016 si in cadrul emisiunii “Romania de poveste” din data de 17.09.2016, am sesizat instanta de judecata cu o actiune prin care am solicitat sa se constate ca, prin aceste afirmatii, paratul Boureanu Cristian Alexandru mi-a incalcat dreptul la reputatie si demnitate si sa il oblige pe acesta la repararea prejudiciului creat, solicitand daune morale in suma de 1 leu si prezentarea scuzelor publice sub forma unui comunicat de presa.

Prin Sentinta civila nr. 8043 din 10.10.2017 pronuntata de Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti, in dosarul nr. 3024/303/2017 , s-a constatat ca “prin afirmatiile facute de parat in cadrul emisiunii “La Maruta” din 14.09.2016 si in cadrul emisiunii “Romania de poveste” din data de 17.09.2016 a fost incalcat dreptul reclamantei la reputatie si demnitate.” Ca urmare, a fost obligat paratul sa plateasca reclamantei suma de 1 leu cu titlu de daune morale si sa prezinte scuze publice reclamantei sub forma unui comunicat de presa transmis catre cele doua emisiuni.

Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut ca:

“Exista o fapta ilicita ca urmare a afirmatiilor denigratoare ale paratului la adresa reclamantei.”

“Prin raportare la situatia concreta din speta, se retine ca, reclamanta, prin probele administrate, a demonstrat o atingere a dreptului sau la reputatie si demnitate prin afirmatiile facute de catre parat in cadrul interviurilor televizate, preluate ulterior de presa scrisa si in mediul online.”

Instanta a avut in vedere si adresa nr. 1277/22.06.2017 emisa de MAI – DGPMB – Politia Sectorului 4 – Sectia 15 Politie, raspuns clar si fara echivoc, care nu lasa loc niciunei interpretari, in care se arata ca “ in perioada 1990-1993 inclusiv, nu au fost constatate dosare penale privind pe numita BOUREANU (fosta SOANCA) IRINA SIMONA .

“Actiunea reclamantului a constat in lezarea unor drepturi nepatrimoniale, respectiv dreptul la onoare, dreptul la reputatie in mediul personal, dreptul la viata privata suferite de reclamanta si constand in deteriorarea imaginii publice a reclamantei.”

“Prejudiciul moral suferit de reclamanta este probat, fiind evident ca interventiile televizate ale paratului au dat nastere unor intense comentarii pe diferitele site-uri, la diverse emisiuni, in diverse publicatii, cu consecinta prejudicierii reclamantei, sub forma incalcarii dreptului nepatrimonial la onoare, reputatie, demnitate.”

In concluzie, instanta apreciaza ca “prin afirmatiile denigratoare ale paratului la adresa reclamantei, in cauza sunt indeplinite conditiile angajarii raspunderii civile delictuale pentru fapta proprie pentru savarsirea unei fapte ilicite care a adus un prejudiciu imaginii publice, reputatiei, demnitatii reclamantei si vietii sale private.”

Impotriva acestei hotarari, a formulat apel Boureanu Cristian Alexandru.

Prin Decizia civila nr. 2516 din 22.06.2018 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, in acelasi dosar , a fost schimbata in parte sentinta civila nr. 8043 din 10.10.2017, doar cu privire la inlaturarea obligatiei paratului de prezentare a scuzelor publice sub forma unui comunicat de presa, mentinandu-se in rest dispozitiile sentintei apelate, respectiv constatarea ca prin afirmatiile facute de parat a fost incalcat dreptul reclamantei la onoare si reputatie si, in consecinta, obligarea acestuia sa plateasca reclamantei suma de 1 leu cu titlu de daune morale.

Instanta de apel a retinut in motivare ca “solutia primei instante de admitere a primelor petituri, de constatare a caracterului vatamator al afirmatiilor paratului si de obligare la plata daunelor morale de un leu este legala si temeinica si va fi mentinuta ca atare.”

Tribunalul Bucuresti a inlaturat obligarea paratului de prezentare a scuzelor publice sub forma unui comunicat de presa, motivand ca “prezentarea de scuze publice in aceleasi emisiuni, cu acelasi public tinta, care acum este si familiarizat cu tematica discutiilor deja antamate, pe fondul unei evolutii dramatice ulterioare a vietii personale a paratului, nu ar face altceva decat sa lezeze si mai profund imaginea paratului si a fiicei sale, dar si pe a reclamantei. Reiterarea pe un post national a acelorasi afirmatii, insa de data aceasta cu pretinsa atasare a scuzelor publice, ar provoca daune mai mari pentru toti cei implicati.”