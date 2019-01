Irina Columbeanu a împlinit 12 ani! Mesajul emoționant transmis de Monica Gabor: “Eu ți-am dat viață“

Zi de sărbătoare în familia Columbeanu, Irina împlinește astăzi, 18 ianuarie, 12 ani, iar toți prietenii s-au mobilizat și i-au făcut zeci de urări adolescentei. Unul dintre cele mai emoționante a fost mesajul transmis de mama ei, Monica Gabor, care, este tare fericită, deoarece este primul an când sărbătoresc ziua de naștere a Irinucăi, împreună.

“Draga mea fiică iubită, astăzi nu este o zi oarecare. Este ziua în care mi-ai schimbat viața pentru totdeauna! Azi sărbătorim ziua în care te-ai născut, acum 12 ani, intr-o miercuri, la ora 19:53. Aveai doar 53 de centimetri, acum ai înălțimea de 1,55 cm. Eu ţi-am dat viaţă, dar tu mi-ai dăruit mult mai mult. Deşi ai crescut, mereu vei fi copilul meu drag. La mulţi ani şi te iubesc mult draga mea PantIRINA!”, a scris Monica Gabor pe una dintre rețelele de socializare.

Irina se află acum în America, unde locuiește alături de mama ei și Mr. Pink, iar pentru Irinel Columbeanu este prima aniversare a fetiței sale, când nu sunt împreună. Tânăra domnișoară este foarte active pe rețelele de socializare și a ținut să posteze un mesaj, în care le mulțumește tuturor celor care i-au transmis urări de bine.

“Sunt recunoscătoare pentru toate urările. Nu pot să cred că este ziua mea deja. Timpul zboară! Vă mulțumesc pentru încă un an minunat. Anul acesta Vă mulțumesc pentru toate urările minunate de ziua mea. Am avut un an minunat. Vă mulțumesc pentru tot!”, este mesajul pe care l-a transmis Irina Columbeanu prietenilor ei.