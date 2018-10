Irina Deaconescu este din Bumbești Jiu și a făcut videochat în liceu! Cu ce se ocupă acum tânăra depășește orice imaginație

Vloggerița Irina Deaconescu (20 de ani) are aproape 300.000 de subscribers pe Youtube și peste 230.000 de fani pe Instagram. În spatele acestui succes se află, din păcate, o poveste dramatică. În primul său vlog postat pe canalul său de Youtube, tânăra din Bumbești Jiu a povestit că a făcut videochat când era în clasa a XII-a pentru că avea mare nevoie de bani.

„În familia mea a apărut o problemă destul de gravă. Era nevoie de o sumă mare bani, într-un timp foarte scurt. Am căutat tot felul de modalităţi pentru a câştiga bani mulţi în timp scurt şi singurele variante erau videochat, videochat, videochat … Mi-am cumpărat o cameră şi am făcut asta timp de 3 luni.”, a spus Irina.

Deși încercat să țină ascunsă perioada în care a făcut videochat, nu a reușit. Au aflat toți prietenii, dar și familia, după ce pe internet au apărut mai multe poze cu ea goală.

La 20 de ani, Irina Deaconescu este studentă la Facultatea de Administraţie şi Afaceri din cadrul Universităţii Bucureşti. La începutul acestei luni, ea s-a apucat de vlogging şi, în primul episod, tânăra a ales să povestească o dramă pe care a trăit-o în timpul liceului. În video-ul de mai jos, ea a povestit că a făcut videochat din cauza problemelor prin care trecea familie ei în perioada respectivă. Avea nevoie de bani mulţi, motiv pentru care acest lucru i s-a părut cea mai bună soluţie.

Clipul în care a povestit despre această experiență are aproape 550.000 vizualizări pe youtube.

Irina Deaconescu a mărturisit că timp de trei luni a făcut videochat şi a câştigat banii de care avea nevoie. Deşi a sperat că nu va afla nimeni şi că viaţa ei va merge înainte ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat, secretul ei a ajuns la părinţi, colegi şi prieteni.

„Însă, în martie 2017, am fost sunată de o prietenă care mi-a spus că au apărut poze cu mine pe internet, dezbrăcată. A fost unul dintre momentele când am făcut un atac de panică pentru că ştiam despre ce este vorba. Am ajuns la şcoală şi am început să primesc din ce în ce mai multe mesaje de la foarte multe persoane. Într-un timp foarte scurt, aceste poze au ajuns la toţi cei care mă cunoşteau. Eram devastată, plângeam constant, nu mă pueam opri. Nu am am mers la şcoală timp de o săptămână”, a mai spus Irina Deaconescu.

După ce au apărut pe internet poze cu ea dezbrăcată, tânăra s-a gândit să recurgă la un gest extrem, pentru că simţea că nu va putea trece niciodată peste traumă.

„A apărut un articol în presă despre asta, au început mesaje de la persoane care îşi făcuseră conturi false. Mă înjurau, denigrau, îmi spuneau să mă sinucid, lumea a început să distribuie acel articol şi ştiu că, la un moment dat, pur şi simplu nu am mai putut. Mă gândeam la tot felul de prostii. Mi se părea că nu există rezolvare, că nu pot trece peste asta. Însă, cu ajutorul familiei şi prietenilor, am ajuns la nişte concluzii. Că eşti om şi că greşeşti, că persoanele care contează te vor iubi orice s-ar întâmpla şi că cei care dispar la primul nu au ce căuta în viaţa ta”, a mărturisit Irina Deaconescu în primul ei vlog de pe YouTube.

O altă lecţie pe care Irina Deaconescu a spus că a învăţat-o din această experinţă şi pe care a vrut să o împărtăşească şi altor tineri este că „niciodată nu primeşti o lovitură peste care să nu poţi trece”.