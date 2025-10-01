Irina Fodor, o mamă strictă! Ce reguli i-a impus fiicei în vârstă de 14 ani: „Am monitorizat-o”

Irina și Răzvan Fodor au împreună o fiică în vârstă de 14 ani. În ciuda faimei de care părinții ei se bucură, Diana nu își dorește să fie în lumina reflectoarelor. Recent, vedeta a vorbit despre educația pe care i-o oferă adolescentei, dar și despre regulile stricte pe care i le impune. Iată ce a spus!

Cei doi oameni de televiziune se numără printre cele mai solide cupluri din showbiz. Răzvan și Irina Fodor au o relație de 17 ani și au spus marele „DA” în anul 2010. Din relația lor a rezultat o fetiță de care vedeta are foarte mare grijă și asupra căreia își axează toată atenția.

Regulile stricte pe care Irina Fodor le aplică

Vedeta a mărturisit că este foarte atentă la timpul pe care fiica ei îl petrece pe telefon. Diana are un timp limitat de petrecut pe rețelele sociale, iar Irina Fodor îi controlează mobilul printr-o aplicație. De asemenea, prezentatoarea Asia Express a mărturisit că adolescentei nu îi place să fie în centrul atenției publice și nici să apară pe conturile de socializare ale părinților ei, în fotografii.

„Am monitorizat-o cât stă pe telefon până când am pus o aplicație și stă pe zi cât dau eu drumul la aplicație. I-am setat program: are o oră pentru rețelele sociale. Are cont dar nu postează poze, doar își urmărește colegii. Nici pe noi nu ne lasă să punem poze cu ea, a zis că ei nu-i place. I-am lăsat însă mai mult timp pentru whats app, căci nu vreau s-o frustrez că nu poate lua legătura cu colegii ei sau prietenele ei. Mă bazez pe ea că nu are totuși cum să stea 10 ore cu prietenii la discuții. Pentru jocuri are limită la fel, tot o oră. În total, cred că petrece cam trei ore pe zi pe telefon. Nu am cum să am pretenții mai mari de la ea, în condițiile în care nici eu nu stau mai puțin de trei ore pe telefon, pentru că telefonul e aproape biroul meu. Aș vrea să mai scădem un pic din timpul acesta măcar anul acesta, pentru că e clasa a 8-a și trebuie să se concentreze pe Evaluarea Națională. Pentru toată furtuna asta emoțională prin care trece eu cred că se comportă bine. Este totuși puțin impulsivă, influențabilă, o cam ia valul, dar e rezonabilă. E un copil înțelegător, dar îți trebuie într-adevăr multă răbdare ca părinte! Contează și exemplul personal pe care i-l oferi copilului”, a declarat Irina Fodor, pentru click.ro.

