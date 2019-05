Irina Loghin, de urgență la spital. Diagnosticul este accident vascular

Irina Loghin a ajuns de urgență la medic în urmă cu cinci luni din cauza unor suspiciuni de accident vascular. Artista a povestit acel episod trist și cum a reușit să se vindece.

„Accidentul vascular vine hoțește. Eram după o noapte pierdută, foarte stresată. Nu prea îți dai seama de pericol. Am simțit un disconfort foarte mare, o amețeală puternică și am luat legătura prima dată cu medicul de familie. Apoi cu medicul cardiolog care mă tratează de 20 de ani și cu psihiatrul. Mi s-a spus «Mergeți de urgență la neurolog, că nu e de noi».

Am ajuns la domnul doctor Dan Mitrea, unde am făcut toate investigațiile și am primit un tratament. La o săptămână s-a văzut efectul. Recomandarea e ca fiecare persoană să știe să își facă analizele din șase în șase luni. Simptomele mele nu știu dacă au indicat un accident vascular, dar, totuși, poate ceva în apropiere, căci am o vârstă și eu. Au ei probleme tinerii, dar eu! Medicul a știut să pună degetul unde trebuie”, a povestit Irina Loghin pentru Click!