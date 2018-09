Irina Rimes a ajuns la medic de urgență: “Acum sufăr”. Ce i s-a întâmplat juratei de la “Vocea României”

Irina Rimes s-a rănit în urma unui incident stupid, astfel că a fost nevoită să se lase pe mâinile unui medic. Talentata artistă de peste Prut a împărtășit cu fanii săi numeroși de pe o rețea de socializare ce i s-a întâmplat. Ulterior, ea le-a arătat și rezultatul după intervenția specialistului.

Citește și:Irina Rimeş, mărturisiri neașteptate: „Tata mă tot întreabă de ce am lubrifiant în maşină şi mi-e greu să îi explic de ce”

Irina Rimes și-a stricat unul dintre dinți, după ce a încercat să scoată gămălia de la un ac de siguranță și… pentru a nu-l pierde, ea și-a făcut o programare la medicul său stomatolog. Ajunsă în cabinet, ea s-a fotografiat pe scaun și, după câteva click-uri, ea urcat imaginea pe Internet. “Mi-am ciobit dintele încercând să scot o gămălie a unui ac de siguranță! Acum sufăr, dar nu foarte mult! Domnul doctor Sergiu are grijă” este mesajul scris pe fotografia făcută în cabinetul specialistului și pe care a postat-o pe Instagram Stories. După minute bune de muncă din partea medicului, zâmbetul juratei de la “Vocea României” este acum din nou ca la Hollywood.

Citește și: Irina Rimes, promisiuni neașteptate pentru concurenții care o vor alege să le fie antrenoare la “Vocea României”: “Entuziasmul se pierde în rutină”

Vara aceasta. tânăra cântăreață a scos mai multe hit-uri; iar printre acestea se număr și cântecul “Cel Mai Bun DJ” la care a colaborat cu artiștii trupei The Motans.

Irina Rimeș, o artistă foarte talentată de peste Prut care a cucerit inimile Românilor

„(…). Nu sunt doar o adolescentă care s-a trezit peste noapte vedetă. Am stat ani întregi în studio, unde am muncit, m-am pregătit. Eu am fost în Republica Moldvova- eu îmi doream să merg la un concurs la mine, în ţara natală. M-am rugat la Dumnezeu ca să ajung acolo şi să devin cunoscută. Acolo am cunoscut mulţi oameni care m-au ajutat să vin aici. Eu doar cântam înainte, de vreo doi ani. Piesa Andrei «Sunt puternică» e scrisă de mine. Eu mi-am descoperit talentul de a compune acum doi ani, când eram într-o situaţie financiară foarte grea. Aşa că am început să scriu piese şi să le vând artiştilor din Republica Moldova. «Visele» e singura piesă de pe album la care am lucrat, dar nu am scris-o eu. (…) Nu, eu sunt o fată de la ţară, părinţii mei sunt oameni simpli – am crescut la ţară cu văcuţe, cu puişori (…) La 14 ani am mers la liceu, facultatea am făcut-o în Chişinău. (…) Au fost momente în care nu am avut bani deloc. Eu nu am suferit din dragoste, eu pur şi simplu m-am îndrăgostit. (…)”, a declarat Irina Rimeș în cadrul unui interviu oferit în primăvara anului 2017 la „Răi da’ buni”.