Irina Rimes a fost dusă de urgență la spital. Artista se afla la filmările show-ului „Vocea României” de la Pro TV

În urmă cu două zile, Irina Rimes (30 de ani) a fost dusă la spital, de urgență. Artista se afla la filmările show-ului „Vocea României” de la Pro TV și a acuzat stări de rău. Pe rețelele de socializare, cântăreața și-a anunțat fanii că este nevoită să își anuleze următoarele concerte și și-a cerut iertare echipei și colegilor de platou.

Irina Rimes a ajuns pe mâinile medicilor, după ce, în timpul filmărilor show-ului „Vocea României” de la Pro TV, a acuzat stări de rău. Cântăreața în vârstă de 30 de ani a anunțat pe rețelele de socializare, în urmă cu două zile, faptul că se confruntă cu probleme de sănătate și este nevoită să își anuleze concertele din Brezoi, Sighișoara și Tușnad. De asemenea, artista și-a cerut iertare și în mediul virtual față de colegii de platou și întreaga echipă de la „Vocea României” și le-a mulțumit pentru înțelegerea de care au dat dovadă.

„Azi e o zi tristă, pentru că trebuie să fac ceva ce am urât din tot sufletul și am evitat mereu cât de mult am putut. Din cauza unor probleme de sănătate, sunt nevoită să anulez concertele din Brezoi, Sighișoara și Tușnad. Vreau, pe această cale, să-mi cer iertare de la voi, dar rămân cu promisiunea că ne vom vedea cât de curând posibil. Totodată, îmi cer iertare și aici echipei și colegilor mei de la «Vocea României» și le mulțumesc pentru susținerea și înțelegerea pe care mi le-au oferit zilele acestea”, este mesajul pe care Irina Rimes l-a transmis la secțiunea Instastory. De asemenea, s-ar fi adus în discuție ca Irina Rimes să fie scoasă din juriul de la „Vocea României”.

La finalul anului 2019, Irina Rimes a fost internată în spital

La finalul anului 2019, Irina Rimes se afla internată în spital. Artista se confruntase cu dureri extrem de mari și a fost supusă unei operații. Cântăreața mărturisise, la începutul anului 2020, că s-ar fi confruntat cu o problemă ginecologică și a fost dusă la Spitalul Elias. Artista a avut o hemoragie internă și a fost operată imediat.

„Astăzi am mai tras câteva dureri infernale, dar după ce mi-au sos tubul din burtă, m-am simțit ca nouă. Umflată la față, vânată pe sub ochi și pe la toate încheieturile, am intrat frumoasă de tot în 2020”, a scris Irina Rimes, la momentul respectiv, pe Instagram.

Sursă foto: Instagram