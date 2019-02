Irina Rimes a făcut mărturisiri cutremurătoare în fața fanilor în timpul unei emisiuni. Frumoasa jurată de la “Vocea României” a trăit recent un episod care a marcat-o profund și a împărtășit experiența ei. De altfel, cea mai recentă situație prin care a trecut seamănă într-o oarecare măsură cu despărțirea de fostul soț, muzicianul Andi Bănică.

Irina Rimes, mărturisiri cutremurătoare în fața fanilor. “M-a trădat foarte tare”

În vârstă de 27 de ani, Irina Rimes a povestit în fața camerelor de filmat un coșmar pe care l-a avut recent și care a afectat-o enorm. În timpul mărturisirilor, artista a vorbit despre trădare, fără să spună prea multe despre identitatea bărbatului din vis. Ea a subliniat că evenimentele trăite în somn i-au ucis egoul și că nu dorește ca nimeni să aibă parte de un asemenea coșmar…

“Mi-a făcut ceva rău. Nu m-a părăsit, m-a trădat. M-a trădat, dar cum m-a trădat. Stai să îmi aduc aminte, m-a trădat foarte rău. Ideea e că am visat chestia asta şi m-am trezit , tristă, în momentul în care m-am simţit foarte foarte trădată. Cred că în vis mi-a murit egoul. Nu recomand nimănui aşa ceva. În momentul în care mi-a murit egoul, eu m-am trezit. Şi am simţit acel sentiment pe parcursul întregii zile”, a dezvăluit Irina Rimes în cadrul unei emisiuni de pe YouTube.

Irina Rimes, declarații noi despre fostul soț, muzicianul Andi Bănică

De curând, talentata cântăreață de peste Prut a vorbit despre momentul în care s-a căsătorit la 22 de ani și despre divorțul de muzicianul Andi Bănică: “A fost o dragoste frumoasă. Un om de la care am învăţat foarte multe lucruri. Cred că ceea ce sunt acum am învăţat de la el. El este foarte deschis, iubeşte oamenii. Are nişte calităţi extraordinare pe care le-am deprins şi eu: cum să scriu, cum să socializez, să înţeleg umorul românesc. Este şi un leneş foarte mare, trebuia să-l trag mereu din urmă. Era ca un copil pe care trebuia mereu să-l cert’, a declarat Irina Rimes. „Suntem doi oameni frumoşi, nu am avea altfel cum. Aşa s-a întâmplat, am devenit doar doi prieteni foarte buni. Chiar dacă este un divorţ la mijoc, e un lucru frumos când doi parteneri rămân prieteni… Îmi adaugă nişte steluţe pe epoleţi. Dar nu cred că m-a făcut mai înţeleaptă. Desigur, acum mă gândesc de două ori înainte să fac un pas, dar nu este ceva de care să-mi pară rău. Şi sunt sigură că nici el nu regretă acest lucru”.

Irina Rimeș, o artistă foarte talentată de peste Prut care a cucerit inimile Românilor

Irina Rimeș, pe numele din buletin Irina Remesh, s-a născut pe 16 octombrie 1991 și e o tânără cântăreaţă foarte talentată din Republica Moldova. În 2012, Irina Rimes a participat la “Fabrica de staruri”, show transmis de TVR, aşa că nu e străină de televiziune. Ea a venit în România în 2013 şi a cântat sub numele de IRRA. Proiectul nu a mers şi solista s-a relansat în 2016 şi a devenit vedetă peste noapte, datorită hit-ului “Visele”.Printre melodiile cunoscute pe care le-a lansat se numără: “Ce s-a întâmplat cu noi”, “Cosmos”, “My Favourite Man”, “Iubirea noastră mută”, “Octombrie Roșu”, “Beau”.

“(…). Nu sunt doar o adolescentă care s-a trezit peste noapte vedetă. Am stat ani întregi în studio, unde am muncit, m-am pregătit. Eu am fost în Republica Moldvova- eu îmi doream să merg la un concurs la mine, în ţara natală. M-am rugat la Dumnezeu ca să ajung acolo şi să devin cunoscută. Acolo am cunoscut mulţi oameni care m-au ajutat să vin aici. Eu doar cântam înainte, de vreo doi ani. Piesa Andrei «Sunt puternică» e scrisă de mine. Eu mi-am descoperit talentul de a compune acum doi ani, când eram într-o situaţie financiară foarte grea. Aşa că am început să scriu piese şi să le vând artiştilor din Republica Moldova. «Visele» e singura piesă de pe album la care am lucrat, dar nu am scris-o eu. (…). Nu, eu sunt o fată de la ţară, părinţii mei sunt oameni simpli – am crescut la ţară cu văcuţe, cu puişori (…). La 14 ani am mers la liceu, facultatea am făcut-o în Chişinău. (…). Au fost momente în care nu am avut bani deloc. Eu nu am suferit din dragoste, eu pur şi simplu m-am îndrăgostit. (…)”, a declarat Irina Rimeș în cadrul unui interviu oferit în primăvara anului 2017 la „Răi da’ buni”.