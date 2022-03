Irina Rimes, mesaj tulburător: „În primele zile nu puteam gândi”

Irina Rimes, artista născută dincolo de Prut, a fost atât de tulburată de evenimentele teribile care au loc aproape de țara ei natală, Republica Moldova, acolo unde se află și familia ei, încât a amânat toate evenimentele legate de cariera ei muzicală.

Irina Rimes le-a povestit fanilor, într-un mesaj lung și tulburător pe rețelele de socializare, cât de dificil este pentru ea să vadă aceste toate atrocitățile care se petrec în Ucraina.

”Mi-a luat ceva să-mi revin. În primele zile nu puteam gândi. Mi-am sunat părinții, fratele, rudele. Panică! N-o să dau detalii pentru că sunt prea intime, dar războiul ne-a afectat pe mai multe paliere. Acum sunt în Paris și oamenii mă întreabă – “Cum e la voi? România ce zice? Ah, dar familia ta e în Moldova, nu? Voi aveți Transnistria! Da’tu n-aveai rude în Rusia?! Ei ce zic?”

Zilele trecute am asistat la o discuție la telefon în care soția primea vestea că soțul ei este rănit și că nu știu în ce spital se află. În secunda doi am avut cel mai laș și egoist gând: “ce bine că nu sunt în locul ei…” Războiul scoate demonii din oameni. Nu sunt nici pe departe utopistă, dar prea mult s-a muncit să se ajungă la pacea pe care o trăiam la începutul lui Februarie 2022. Vor trebui să treacă generații să spele ura, propaganda și restul deșeurilor pe care le lasă în urmă fiecare tanc care înaintează. Ura și propaganda există de mulți ani, istoria o știm, dar n-a fost niciodată atât de periculoasă ca acum.

Aveam de lansat album+film pe 18 Martie. Concerte, campanie de promovare, sufrageria, activități cu voi… am amânat tot. Nu-mi ardea de lansări. Când a ieșit “Ba ba ba”, am primit notificare pe YouTube că am lansat piesa, m-am bucurat, am știut că o să vă placă, am lăsat-o așa. Acum trebuie să mă gândesc când voi lansa albumul “Acasă” și dacă e vorba de săptămâni sau luni”.

”Fiți buni, fiți înțelegători, iubiti oamenii, iubiti natura”

”Între timp, mă adaptez, zi de zi, la noua realitate. Așa cum o fac mulți dintre voi, probabil. Am căutat soluții să mă adaptez, altfel totul părea absurd, greu de procesat cu mințile noastre de oameni liberi. Generația ‘91. Născuți in libertate! Norocul nostru… Am căutat răspunsuri. Le-am găsit făcând o vreme voluntariat pentru refugiați la aeroport. Am înțeles ce trebuie să fac. Ce pot să fac. Momentan.

Pentru toți copiii și adolescenții care mă urmăresc, pentru toți oamenii care nu mai cred în asta: fiți buni, fiți înțelegători, iubiti oamenii, iubiti natura. Este singurul sentiment din care se poate naște pacea. Faceți bine din iubire, nu din interes. Iubiti necondiționat, nu din interes. Ajutați cât de mult puteți, niciun efort nu este în zadar. Se vor întoarce sub o formă sau alta în societate, respectiv înapoi la tine. Asta e lecția pe care am învățat-o în aceste 4 săptămâni. Sună copilăresc, dar e mai real decât realitatea în care trăim azi.

Închid robinetul de cinism și visez mai mult pentru că doar așa voi putea schimba lumea, aici, pe metrul meu pătrat, pe unde mă învârt. Doar așa va supraviețui iubirea, un copil plăpând care abia începe să meargă și să vorbească, și parcă nu e mai mult decât un boț de om care n-are nicio putere în fața tancurilor și a rachetelor, dar când îți zâmbește în colțul gurii și îți întinde mâna, totul în jur amuțește, nu există nimic mai important. Va iubesc necondiționat!”, a scris artista.

Sursa foto: Arhiva Cancan