Irina Rimes nu e antrenoare doar la “Vocea României”, ci și acasă, cu David Goldcher! Cum îl ține în priză pe iubitul francez: “Născocim o ceartă!”

Irina Rimes și David Goldcher se iubesc de un an și jumătate, vara lui 2022 fiind decisivă pentru îndrăgostiți. Cei doi au făcut pasul cel mare și s-au mutat împreună, iar antrenoarea de la „Vocea României” dezvăluie secretul unei relații incitante, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Artista nu se poate abține și dinamizează idila amoroasă prin mici certuri, pe care iubitul francez știe să le gestioneze ca atare.

La polul opus efervescenței din relație, vedeta de la PRO TV se declară în totalitate emotivă în fața publicului de pe scenă. Irina Rimes admite că este copleșită de neliniște înainte de reprezentațiile live, mai ales dacă acestea sunt televizate.

„Uneori mă frustrează chestia asta…”

CANCAN.RO: Irina, tu pari genul de om rezervat, „lowkey”, cum te dezlănțui pe scenă?

Irina Rimes: E corect să spui introvertit, scena e locul în care mă extrovertesc.

CANCAN.RO: N-ai trac când te urci?

Irina Rimes: Ba da, mereu am emoții. La unele concerte am mai multe emoții decât la altele, ce-i drept. Cel mai mult am emoții atunci când e televizat, când cânt la televizor mă simt ca prima oară.

CANCAN.RO: De ce ai la unele mai multe emoții?

Irina Rimes: Încă n-am reușit să îmi explic și uneori mă frustrează chestia asta, încă nu am reușit să îi dau de capăt, să nu greșesc sau «ce caut eu aici» sau sunt în lumina reflectoarelor și nu îmi place lucrul ăsta. Sunt mulți factori.

CANCAN.RO: Dar e antitetic pentru un artist, pentru că până și la „Vocea României”, cel puțin în etapele live, e presiune! Dar acolo ce poți să greșești, pentru că aveți o producție în spate, nu prea are ce să se întâmple?!

Irina Rimes: Am putea să discutăm despre asta într-un podcast întreg, pentru că e mult de spus. Aici trebuie să sapi adânc ca să găsești care sunt bazele nesiguranțelor. Dar în general artiștii au nesiguranțe. Acum cred că e OK câteodată să ai nesiguranțe, înseamnă că ești om, înseamnă că stai cu picioarele pe pământ.

„Câteodată e atât de calm și atât de bine totul, că trebuie să născocim o ceartă!”

CANCAN.RO: De obicei ești calmă?

Irina Rimes: Da!

CANCAN.RO: La ce te enervezi?

Irina Rimes: De la nedreptăți și cam atât.

CANCAN.RO: Și acasă cu iubitul?

Irina Rimes: De la nedreptăți, atât. În rest cred că sunt cea mai calmă persoană din cercul meu de prieteni și în general de oameni pe care îi cunosc.

CANCAN.RO: Nici în cuplu nu te enerveză cu nimic?

Irina Rimes: Câteodată e atât de calm și atât de bine totul, că trebuie să născocim o ceartă. Ai trecut prin astea?

CANCAN.RO: Nu, dar asta zicea și Irina Deaconescu, că și ea se mai ceartă cu Cristian Manea, dar ăsta e secretul, să nu te cerți mult!

Irina Rimes: Da, trebuie să îți dai seama care-i limita.

CANCAN.RO: Și cum îți dai seama care e limita?

Irina Rimes: Îți dai seama, dacă ești deșteaptă îți dai seama.

CANCAN.RO: Și el trebuie să îți țină „regia”…

Irina Rimes: Nu neapărat, pentru că nu mai merge, cearta trebuie să fie pe bune!

