Irina Stroia, în culmea fericirii! Fosta ispită de la Insula Iubirii a învins cancerul pentru a doua oară: „Nu am luat niciun tratament”

Irina Stroia, ispita sexy de la Insula Iubirii a învins cancerul pentru a doua oară. În direct la emisiunea lui Capatos, Irina a povestit totul despre cumpăna prin care a trecut, dar și despre cum a reușit să iasă victorioasă în lupta cu boala cumplită.

Fosta ispită de la Insula Iubirii, Irina Stroia, a fost diagnosticată de două ori cu cancer de col uterin. Prima dată a învins, însă la numai un an, boala a recidivat.

Invitată în platoul emisiunii Xtra Night Show, Irina a povestit totul despre drama ei, dar și despre cum a reușit, pentru a doua oară, să iasă victorioasă în fața bolii cumplite.

„Am schimbat toți medicii, am vrut să plec la Cluj, dar era destul de complicat, am zis hai să mai dau o șansă unei alte clinici din București, am ajuns la un doctor care mi-a zis că nu mai am nicio șansă și trebuie să fac chimioterapie (…) Într-un final am dat de un medic care nu e român și mi-a zis că în urma unei biopsii e ok.

Nu mi-a dat niciun tratament, am renunțat de tot la produse pe bază animală. Acum s-a micșorat la jumătate (n.r rana din interior). Nu am luat niciun tratament, somn și atitudine pozitivă”, a mai spus ea la Xtra Night Show.

A avut probleme în familie

Irina Stroia a dezvăluit, în trecut, că relaţia toxică a părinţilor ei a fost unul dintre motivele pentru care a decis să meargă la Insula Iubirii şi să ajute cuplurile să se cunoască mai bine.

„Ai mei au avut o căsnicie dificilă. Au stat 17 ani într-o relaţie toxică. Mama a făcut stop cardiac când a aflat că mă duc la Insula Iubirii. S-a uitat la sezonul trei. După ce s-a uitat a zis: mami, du-te, că mi-ar fi plăcut şi mie ca în 17 ani (n.r. căsnicie), cineva să îmi deschidă ochii”, spunea ea, acum ceva timp.