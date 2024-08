Ispita Eric de la Insula Iubirii și-a făcut prima operație estetică. A recunoscut tot după ce un fan l-a dat de gol

Eric Berinde, ispita de la Insula Iubirii, a trecut pragul medicului estetician! Iată ce schimbare subtilă și-a făcut la nivelul feței!

Eric Berinde, unul dintre cele mai cunoscute personaje din emisiunea „Insula Iubirii”, a recurs recent la o intervenție estetică. Cu un număr mare de fani care îl urmăresc pe rețelele de socializare, Eric este mereu în atenția publicului, iar orice detaliu din viața lui stârnește curiozitate.

Eric Berinde s-a alăturat grupului de 10 ispite masculine de la emisiunea „Insula Iubirii” difuzată pe Antena 1. Acesta a intrat hotărât să testeze loialitatea concurentelor venite pe în Thailanda. În timpul emisiunii, Eric a dezvoltat o conexiune puternică cu Cristina, recunoscând că este atras de ea.

Recent, unul dintre urmăritorii săi a remarcat o schimbare subtilă la nivelul feței sale și l-a întrebat direct dacă și-a făcut rinoplastie. Spre surprinderea multora, Eric a confirmat, răspunzând simplu „da” și publicând o fotografie în care se observă noua formă a nasului său.

Până acum, Eric a păstrat discret acest aspect, preferând să nu vorbească despre intervențiile chirurgicale. Totuși, schimbarea recentă a fost observată de cei mai atenți dintre fanii săi, deși aceasta este una destul de subtilă.

Alex Beni, unul dintre cei care joacă rolul de ispită în actualul sezon al emisiunii „Insula Iubirii”, a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală la urechi, determinată de un complex pe care îl avea de ani buni.

Deși Alex se prezintă ca un adevărat „macho man”, capabil să înfrunte orice provocare, situația s-a schimbat radical în fața injecțiilor și bisturiului. Înainte de a fi complet anesteziat pentru operație, el a experimentat o stare de panică intensă, culminând cu pierderea cunoștinței din cauza anesteziei locale. Tânărul a recunoscut ulterior că, deși are o aparență puternică, teama de ace îl transformă într-o persoană surprinzător de vulnerabilă.

„Mi-am o mică intervenție la urechi, mi le-am egalat, era una mai mare decât cealaltă și am zis să le egalez, așa că m-am operat. Voiam de mult să fac chestia, îmi era teamă așa, dar până la urmă am făcut-o, mi-am făcut curaj, este o operație estetică.

M-a luat cu leșin că am făcut anestezie locală la început, iar eu când văd bisturie, injecții, ace, mă ia cu rău, dar ulterior m-au sedat total și a fost ok, nu am mai știut nimic ce s-a întâmplat. A fost o durere ulterior, dar acum sunt foarte bine. Eu și când merg la analize mi se face rău, mi-e teamă, eu de mic am avut chestia asta”, a declarat Alex Beni, pentru Spynews.ro