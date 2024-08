Maria de la Insula Iubiri, făcută praf pe internet după discuția cu Maluma! „Râvnești la ciocanul lui...”

Maria Covasa, concurentă în emisiunea „Insula Iubirii”, a stârnit un val de reacții negative în mediul online după o discuție cu Maluma, ispita cu care a avut la început o legătură mai specială. După ce inițial a fost atrasă de Marcel, Maria a început să se apropie de o altă ispită, Alin, ceea ce a atras critici din partea fanilor emisiunii.

Tensiunile au atins un punct culminant când Maluma, simțindu-se abandonat de Maria, i-a reproșat acesteia că îl vrea pe Alin, o afirmație care a aprins și mai mult spiritele. Fanii emisiunii au reacționat imediat, criticând-o dur pe Maria pentru comportamentul ei, acuzând-o că joacă la două capete și că își testează limitele relației cu Daniel, alias Dany Boy.

Maria Covasa și Daniel Ungureanu, ambii în vârstă de 26 de ani, cunoscut sub numele de Dany Boy, au decis să participe la „Insula Iubirii” pentru a-și testa relația într-un mod extrem. Cele 21 de zile petrecute în Thailanda sunt în plină desfășurare, iar Maria se confruntă deja cu multiple dezamăgiri cauzate de comportamentul iubitului său. Cei doi au acceptat provocarea din dorința de a-și consolida relația, dar se pare că gelozia lui Daniel este principala sursă a conflictelor dintre ei. În plus, cei doi parteneri au decis să rupă legătura lor de iubire, iar Dani a căzut în ispită cu Mădălina.

Maria și Marcel au decis să aibă o conversație pe tema sentimentelor concurentei. Chiar dacă Maluma se vede interesat de ea, se pare că Maria nu are aceleași sentimente. După imaginile difuzate și spusele lui Marcel, aceasta ar fi atrasă de Alin.

Confruntată cu aceste acuzații, Maria a încercat să se apere, însă paginile de social media au fost inundate de mesaje de susținere pentru Maluma și de critici aspre la adresa concurentei. Cu doar câteva zile rămase în Thailanda, rămâne de văzut dacă relația Mariei cu Dany Boy va rezista sau dacă vor pleca separat de pe insulă.

Maluma – „I-am spus, când o să plouă, vreau să stăm amândoi în apă. Am zis să îmi îndeplinesc dorința, dacă are plăcere și vrea și ea. Am plecat cu Maria, Cristina și Eric. Atât, nu e din suflet, nu e o chestie d-asta… Eric și Cristina sunt mult mai focusați unul pe celălalt. Nu vrea să se arate ea aici. Probabil, în realitate, nu are încredere în ea. Probabil zice că fac de fațadă, că eu joc un rol. Dacă o să vadă filmul ăsta la Hollywood, poate o luam, dar eu nu cred că am jucat un rol. Nu are nicio treabă toate astea. Când e mișto și stă lângă mine, îmi dă o îmbrățișare și vorbește cu mine, mă liniștește. Când e alandala, mă ia capul. De când m-a făcut măicuța mea nu am văzut așa ceva! Bine, că nu am avut multe relații să îmi facă cineva chestia asta. Pentru mine e un șoc și ceva aparte.”

Maria – „Eu i-am îndeplinit dorința.”

Maluma – „Te-am văzut așa… Te rog eu să mă înțelegi și pe mine. Măcar o chestie să înțelegi: eu nu pot să te las dacă te văd așa. Mă…”

Maria – „Dar vreau să îmi revin.”

Maluma – „Iartă-mă pe mine dacă te-am deranjat.”

Maria – „Dar nu am zis nimic, ți-am zis că aveam…”

Maluma – „Dar ți-am zis ca fapt divers.”

Maria – „Da, înțeleg.”

Maluma – „Ce te apasă? Ce te doare? E ceva, că ești așa mai aburită. Ești debusolată. Te simt. Zi-mi, ce ai? Vorbește cu mine. Îți place de altcineva? Ți-ai schimbat… Direcția? Nu știu, întreb.”

Maria – „Nu.”

Maluma – „E ceva cu Alin? Ai ceva legat de el?”

Maria – „Ți-am zis că nu.!

Maluma – „Copilul meu frumos. Și zăpăcit.”