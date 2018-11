Ispita Maria Ilioiu va rămâne cu cicatrici, și asta după ce a vrut un tatuaj, nereușit, din ce spune tânăra. Ea şi-a mai făcut unul pe antebraţ, dar s-a ales cu niște răni grave, care i-au provocat mari suferințe. Chiar ea a povestit, pe pagina de socializare, ce i s-a întâmplat.

„Am un tatuator care este as în toate domeniile în afara tatuatului. Penibil, trist, dar adevărat. După ce că are o tehnică care maltratează şi distruge pielea, este şi foarte lent, plus că îţi dă indicaţii greşite cum să îngrijeşti tatuajul, de ajungi să faci o coajă groasă de 1 cm. Pentru că nu m-a lăsat să spăl limba, tuşul ce mai ieşea, plus crema pusă una peste alta. Şi în dimineaţa când m-am treziu cu ditamai „buba" pe tot antebraţul, care se şi crăpa de ieşea sânge de sub, ştiţi ce mi-a zis?! Că nu e treaba lui cum a ajuns aşa, că din clipa în care am ieşit din salon, el se spăla pe mâini. Nui are treabă, chiar dacă mi-a făcut rana. Atât timp cât nu se vede în salon, nu se pune. Şi ce dacă mi-a dat indicaţiile greşite de cum să am grijă de el?! Eu nu pot să dovedesc că am făcut ce a zis el", a scris ea pe pagina de Facebook.

Deși cel care i-a făcut tatuajul spune că vedeta nu s-a îngrijit cum trebuie după intervenție, Maria cdontinuă să-l acuze.

„Normal nu trebuia să facă coajă. Eu am început să îmi fac tatuaje acum şase ani. După ce începi, devine o dependenţă. Am vrut acest tatuaj şi el mi-a scris pe Facebook, voia reclamă. Eu am văzut că are nevoie şi îl şi cunoşteam. Mi s-a părut că lucrează ok. Cicatricile nu se văd în poze, dacă a mai nenorocit pe cineva nu se vede în poze. Am văzut că insistă pe acelaşi loc de mai multe ori. Mi-a spus că bate pentru a prinde bine culoare. Cred că a învăţat să tatueze pe mine.

A doua zi pielea era ruptă, nu era infectată, a fost doar din cauza lui. Am fost la spital cu coaja asta şi doctorii mi-au spus că nu au mai văzut aşa ceva. M-au pus să-mi dau coaja jos. A fost groaznic, am avut durer, îmi lipsesc bucăţi de carne. Mi-a spus să dau cu o cremă care usucă, ceea ce nu e ok, a făcut coajă”, a povestit Maria.