Italianul Bergodi, regretă că Sepsi OSK a câștigat cu 6-0: „Nu e un lucru frumos pentru fotbalul românesc!”

Sepsi OSK Sf. Gheorghe s-a impus cu 6-0 (3-0) în fața celor de la Academica în epilogul rundei a III-a a Ligii 1.

În urma acestei victorii, covăsnenii s-au apropiat la două puncte de FC Botoșani și vin deciși duminică pe „Municipal” să facă rocada în clasament cu echipa lui CR8.

„Sincer mi-a părut foarte rău că am câștigat cu 6-0, chiar dacă golaverajul poate conta la final, dar sincer, e greu. Nu e un lucru frumos pentru fotbalul românesc că sunt aceste două echipe. Una joacă cu juniorii, Gaz Metan Mediaș, iar la Clinceni încep să joace ceva, dar din păcate, situația lor financiară e o problemă mare. Dar îmi pare rău pentru fotbalul românesc, că două echipe nu joacă și e foarte greu. A fost un meci bun, am condus din minutul 9 și meciul a fost la discreția noastră, oricum. Noi avem un lot competitiv și am jucători care au intrat și au jucat bine. Vreau să îi felicit, au avut atitudine bună. În fotbal se întâmplă să iei de sus echipele și să nu faci un meci bun, dar azi am făcut un meci bun. Suntem la două puncte, iar UTA la 3 puncte, dar Rapid și Botoșani sunt pe primele locuri și se vede cu ochiul liber că va fi un play-out greu, dar frumos. Sunt două meciuri grele, Botoșani – Sepsi și UTA – Rapid și să vedem. Nu pot să spun cine se duce mai departe”, a declarat Cristiano Bergodi, antrenorul principal al covăsnenilor după victoria la scor de tenis cu Academica.

În urma rezultatelor consemnate în play-out, am asista la o schimbare de lider, Rapidul (29 pct.) trecând pe primul loc datorită golaverajului superior celor de la FC Botoșani (29 pct.) care sunt acum pe 2. Pe locul 3 se află Sepsi OSK cu 27 de puncte. La polul opus, pe locuri de baraj se află Chindia (19 pct.) și Dinamo (13 pct.), la locurile care duc direct la matineu fiind abonate Academica (3 pct.) și Gaz Metan (-11 pct.).

Rezultate etapa 3 play-out Liga 1

„U” Craiova 1948 – CS Mioveni 1-1

Chindia – Dinamo 0-2

UTA – Gaz Metan 4-0

Rapid – FC Botoşani 3-0

Sepsi OSK – Academica 6-0

Program etapa a IV-a play-out Liga 1

Vineri, 8 aprilie

ora 17:30 Academica-Chindia

ora 20:30 Dinamo – „U” Craiova 1948

Sâmbătă, 9 aprilie

ora 20:30 UTA – Rapid

Duminică, 10 aprilie

ora 17:30 FC Botoşani – Sepsi OSK

Luni, 11 aprilie

ora 18:00 Gaz Metan -CS Mioveni

Clasament play-out Liga 1

1 Rapid – 29 puncte

2 FC Botoșani – 29 puncte

3 Sepsi OSK – 27 puncte *)

4 UTA – 26 puncte

5 „U” Craiova 1948 – 22 puncte *)

6 Chindia -20 puncte *)

7 CS Mioveni – 19 puncte *)

8 Dinamo – 13 puncte *)

9 Academica – 3 puncte **)

10 Gaz Metan – -11 puncte **)

*) echipe care au beneficiat de rotunjirea de 0.5 puncte

**) echipe penalizate de Comisiile FRF din cauza datoriilor