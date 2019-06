Îți dau lacrimile! Ce a făcut Smiley pentru un băiat de 13 ani, după ce a primit o scrisoare de la mama lui. Povestea tristă a lui Emi

Smiley a mers in vizita la o scoala din Bucuresti, in timpul orelor de curs, pentru a-i ura: “La multi ani” lui Emanuel, un baietel care a implinit 13 ani si care este izolat constant de catre colegii de clasa. Emi, asa cum ii spune mama lui, este una dintre victimele bullying-ului si este izolat pentru ca e diferit, are ADHD și probleme de vedere, ceea ce face ca el să se descurce mai greu la scoala. Copiii cred ca e favorizat de profesori pentru ca are programa adaptată si il resping.

Smiley, gest lăudabil pentru Emi, un băiat afectat din cauza fenomenului de bullying

Prezenta lui Smiley, care apare din senin in timpul orei de romana, l-a bulversat nu numai pe Emi, ci si pe colegii care au amutit cand artistul a intrat in clasa lor cu un tort si un cadou pentru Emi: “Cand am intrat in clasa, toti pareau bulversati. Emi, care statea in prima banca, nu stia cum sa reactioneze, s-a emotionat foarte tare cand m-a vazut. M-a impresionat cu totul, aflasem destule lucruri despre el si despre cat de greu ii e sa fie singur si umilit de colegi”, a povestit Smiley.

Artistul isi aminteste ca a primit o scrisoare de la mama lui Emi in care aceasta a povestit situatia lui Emi, dar si toate greutatile pe care aceasta le intampina in incercarea de a combate bullying-ul din scoala, dar si de a-l proteja pe Emi: “Am primit o scrisoare care m-a emotionat. Stiam de bullying, de cat de prezent este in scoli, de cyber bullying, cel care continua in online, dar nu am realizat cat de acut este in realitate. Am inceput sa ma intersez, asa am ajuns si la Salvati copiii si am fost socat sa aflu ca Romania este pe locul 3 in Europa la cazurile de bullying. Asa ca m-am hotarat sa apar la scoala la Emi si sa fac un material dedicat pe vlog despre asta” .

“Fiti oamenii pe care vreti sa-i intalniti in viata”, si-a inchis Smiley pledoaria in fata colegilor lui Emi, cu un discurs in care copiii ascultau cu ochii mari. Tot episodul de vlog este dedicat bullying-ului si combaterii acestuia, si include pe langa intalnirea emotionanta cu Emi si informatii si discutii cu reprezentantii organizatiei Salvati Copiii care deruleaza o campanie de sprijin pentru copiii afectati.

“O sa incerc sa fiu alaturi de orice organizatie care incearca sa gaseasca solutii impotriva bullying-ului. Am deja suficiente date stranse, incat mi-e clar ca e nevoie de o implicare masiva, a ONG-urilor, a parintilor si profesorilor, dar si a noastra, a celor care au comunitati active de fani online si offline”, a promis Smiley.