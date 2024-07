Iți mai amintești de Diana Constantin de la Insula Iubirii? Ce a ajuns să facă acum pentru bani

Diana Constantin a devenit cunoscută publicului prin aparițiile sale controversate în emisiunea Insula Iubirii, participând atât în sezonul 3 cât și în sezonul 5. Ea a fost implicată într-un scandal după ce l-a înșelat pe partenerul ei, Ben, cu Andi, o ispita din competiție. Mai târziu, Diana a revenit în sezonul 5 alături de Aurel Deacanu, dar relația lor a avut o durată scurtă. Acum, fosta concurentă se pare că o duce bine și s-a reprofilat pe plan profesional. Iată cu ce se ocupă aceasta!

După ce a părăsit emisiunea, Diana Constantin și-a concentrat energia pe propria sa afacere. Ea a devenit remarcată în urma participării sale în 2017 la Insula Iubirii, unde, împreună cu partenerul său de atunci, Ben, a dorit să își testeze relația. În cadrul emisiunii, Diana a cedat ispitei și a avut o relație intimă cu Andi. Acum, totul a luat o întorsătură în viața ei.

Diana Constantin a captat atenția telespectatorilor prin aparițiile sale în Insula Iubirii. În sezonul 3, ea a participat în emisiune alături de Ben, însă totul s-a complicat când Diana a căzut în ispită și a avut o relație cu Andi, pe care l-a întâlnit în competiție.

Mai târziu, în sezonul 5, bruneta s-a alăturat din nou emisiunii cu Aurel Deacanu, însă povestea lor de dragoste nu a durat mult. De-a lungul anilor, Diana s-a schimbat în mod vizibil, fiind remarcată în special pentru schimbările de look.

Diana Constantin este cunoscută pentru postările frecvente și seducătoare pe rețelele sociale, captivând în continuare atenția internauților. Momentan, pare să fie singură, conform postărilor de pe contul ei de Instagram. Pe lângă activitatea sa pe rețelele de socializare, Diana s-a orientat spre antreprenoriat și a deschis o florărie proprie. Ea împărtășește cu entuziasm imagini din florăria ei, reflectând pasiunea și angajamentul său față de afacere.

„Insula iubirii mi-a oferit multe lecții din care am învățat. Am învățat că dacă un om te jignește atunci nu te iubește. Ceea ce am trăit cu Ben și cu alte persoane, adică faptul că m-am purtat urât, totul mi s-a întors apoi în fosta relație de patru luni și am ajuns să fiu eu jignită. Am fost patru luni într-o relație de parcă eram eu într-o relație cu mine, cea veche. Mi-am primit lecția de la viață’, a transmis Diana Constantin de la „Insula iubirii’.