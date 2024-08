Iubirea de la Insulă e doar de faţadă! Diandra nu-l mai suportă pe Andrei şi a recunoscut tot: „Mă simt sufocată”

Diandra Doros (27 de ani) este prima ispită de pe Insula iubirii care a reușit să-l cucerească pe Andrei Rotaru (38 de ani), singurul concurent însurat, într-un timp record. Bruneta și-a luat în serios rolul din show-ul de la Antena 1, iar rezultatele au luat-o prin surprindere până și pe ea. După ce și-au asumat ”relația” și nu s-au mai ferit de camerele de vederi, bruneta își dorește acum să se detașeze – încet, dar sigur – de idila amoroasă în care a intrat cu bună știință.

Diandra Doros a mărturisit că s-a înscris la Insula iubiri după o perioadă în care a avut parte de mai multe dezamăgiri în dragoste. Sătulă să mai pună suflet în relații fără viitor, bruneta și-a încercat norocul în rolul de ispită în show-ul de la Antena 1. Ei bine, ademenirea bărbaților – care au venit să-și testeze relațiile cu partenerele lor – s-a dovedit o misiune mult prea ușoară pentru ea. Încă de la primele ore petrecut pe Insula iubirii, Andrei Rotaru, singurul concurent însurat, i-a căzut imediat în ”plasă”. Bărbatul a dat uitării căsnicia de 10 ani pe care o are cu Ciristina, s-a lăsat purtat de val și s-a îndrăgostit iremediabil de Diandra.

Citește și: Imagini halucinante la Insula Iubirii! Concurenta a leșinat după ce și-a văzut iubitul cu o ispită: ”Ajută-mă, repede!”

Totuși, după doar câteva zile petrecute în compania lui Andrei, Diandra a recunoscut că i s-au aprins și ei călcâiele după el. Cei doi au început să petreacă aproape tot timpul împreună, și-au asumat ”relația” și nu s-au mai ferit de camerele video din vilă. În cadrul testimonialelor, soțul Cristinei, a recunoscut în fața întregii țări că s-a îndrăgostit de Diandra.

„Mă simt mai bine ca la 15 ani. La 15 ani nu știam ce îmi doresc să simt. Compatibilitate fizică, atracție de orice fel, de orice culoare, de orice natură. Este ce trebuie. Și n-am mai vrut să pierd timp. Am vrut să mă apropii cât mai tare de ea și să îi arăt ceea ce simt. Mă gândesc că e ca și cum noi doi am venit împreună, nu eu cu Cristina. Ciudat!”, a afirmat Andrei Rotaru în emisiune.

Se pare că ”relația” dintre cei doi a evoluat nefiresc de repede, motiv pentru care Diandra a început să bată în retragere. Recent, bruneta a simțit nevoia să se distanțeze de Andre și – de ce nu – să-și regândească strategia de pe insulă.

După ce s-a retras în camera ei, conștientă că ar putea să se îndrăgostească și ea de Andrei, bruneta i-a recunoscut colegei sale că nu poate nega conexiunea pe care pe care o simte cu Andrei, însă a ajuns într-un punct în care simte că îi este invadat spațiul. Totodată, ispita s-a gândit foarte serios dacă va vrea să continue această relația și după terminarea filmările din Thailanda. Amalgamul de sentimente pe care le-a trăit în ultima perioadă o face să se simtă inconfortabil și nesigură pe viitorul lor.

”Deci îmi place, suntem compatibili, dar este un bărbat căsătorit și am avut discuția asta și aseară cu el când am fost acolo noi și i-am zis ”ce îmi creează mie gânduri și chestii în primă fază: în primul rând ești căsătorit, primul lucru pe care am zis că eu nu l-aș face dacă vine în emisiune să mă culc cu un bărbat căsătorit.

El acum încearcă să mă convingă de chestii, că el nu o să mai fie în peisaj după ce se termină emisiunea, bun atunci nu ne grăbim, nu e nicio grabă, putem să continuăm să discutăm și după emisiune, eu sunt la Cluj, tu ești la București, eu am businessul meu acolo. Adică nici n-are sens să vorbim despre viitor că nu suntem acolo. Deci, bucură-te de moment, trăiește prezentul. Nu mă îndrăgostesc așa ușor. E un bărbat cu care chiar îmi place să stau, îmi face plăcere, rezonez pe multe planuri, mă atrage și fizic, dar exact ce am zis și azi:

Nu știu dacă eu o să-mi mai doresc să continui după emisiune. Facem parte din două lumi aproape total paralele, adică eu nu am de gând să mă mut de la Cluj, nu știu cum vede el toată treaba asta. Poate să schimbe direcția lucrurilor, nu zic că nu, că depinde de el ca și bărbat, dar momentan oricum simt că suntem deja super lipiți. Astăzi i-am zis că ar fi timpul să îmi iau un pic de timp cu mine că nu mi l-am luat de când am venit în emisiune și simt nevoia să fac treaba asta.” i-a spus Diandra colegei sale de cameră.