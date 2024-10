Iubita lui Andi Constantin, gest urât la adresa unui taximetrist. Ce i-a zis Hype Fox bărbatului

Iubita lui Andi Constantin a fost implicată într-un scandal! Hype Fox a fost criticată, după ce a făcut un gest urât la adresa unui taximetrist. Ce i-a zis bărbatului? Vă prezentăm cu lux de amănunte de la ce ar fi pornit totul, de fapt! Cele mai noi detalii! Cum și-a cerut scuze în mod public?

Hype Fox nu numai că este iubita lui Andi Constantin, ci totodată este cunoscută pentru activitatea pe care o are pe YouTube. Tânăra a fost pusă la zid în urma unui videoclip, totul pentru comportamentul pe care l-a avut față de un taximetrist.

Începem cu începutul. Hype Fox a făcut echipă cu o tânără într-un episod postat de Selly pe YouTube. Cele două au avut nevoie de ajutorul unui taximetrist în timpul unei sarcini. Bărbatul a fost de acord. Ba chiar mai mult, le-a dus cu mașina la destinație.

Totul bine și frumos până în momentul în care iubita lui Andi Constantin i-a spus colegei sale că ar fi ideal să caute o persoană mai tânără, totul din dorința de a se mișca mai repede. Replicile au făcut înconjurul internetului și nu au pus-o deloc într-o lumină bună. Fiica taximetristului a reacționat și ea, spunând că nu înțelege de unde atât de multă răutate. Este important de precizat faptul că bărbatul nu ar fi fost afectat de cele spuse, de fapt.

„Taximetristul din video anterior de la Selly este tatăl meu și a fost făcut de către Hype Fox bătrân și încet și am rămas absolut șocată. Nu înțeleg de unde atâta răutate, era stresată, nu îi pria bine aerul de Dunăre, nu înțeleg de unde atâta răutate. Tatăl meu le-a luat cu taxi, le-a dus pe faleză, a parcat, s-a dat jos din mașină, a luat telefonul, a deschis datele, a căutat pe Internet. Deci le-a oferit lor din timpul și banii lui. Și Hype Fox a zis: «Avem nevoie de o persoană mai tânără și mai rapidă». Nu tu un mulțumesc, nu tu o sutică”, a declarat fiica lui.

Citește și: Cum arată și cu ce se ocupă acum Andi Constantin, ispita de la Insula Iubirii de care s-a îndrăgostit concurenta Hannelore

Hype Fox a reacționat la scurt timp. Tânăra și-a cerut scuze pentru că a folosit cuvintele „mai tânăr”, spunând că intenția ei nu a fost să jignească, ci ar fi fost presată de competiție.

„Îmi cer iertare că am folosit cuvintele ”mai tânăr”. Intenția mea nu a fost nicidecum să îl jignesc pe tatăl tău, dar în febra competiției, nu am realizat că aceste cuvinte pot avea o conotație atât de negativă la adresa tatălui tău. Apreciez că ai ieșit să îți aperi tatăl, într-o situație asemănătoare aș fi făcut același lucru. Tatăl tău este un om foarte bun, care ne-a ajutat foarte mult în acea zi, cu siguranță nu am avut intenția de a-l jigni”, a declarat Hype Fox.