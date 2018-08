Iubita lui Cătălin Botezatu, fotografiată în chiloței prin casă: “Ai o stea norocoasă”

Monica Hill i-a înnebunit pe bărbați, după ce a urcat pe o rețea de socializare câteva fotografii incendiare, pe care le-a făcut în cadrul unei ședințe foto în lenjerie intimă. Și… pentru că știu că frumoasa brunetă se iubește cu îndrăgitul Cătălin Botezatu, mulți dintre reprezentanții sexului tare i-au admirat formele cu jind… inima ei bate acum doar pentru celebrul creator de modă.

Monica Hill, fotografiată în chiloți prin casă

Are 18 ani și un trup de zeiță! Așa că nu e de mirare că Monica Hill atrage atenția fie că e îmbrăcată în ținute “cuminți”, fie în unele provocatoare. Recent, ea a făcut publice mai multe poze de infarct în care poartă o lenjerie intimă albă, iar în altele, una bordo. Ipostazele în care a pozat i-a făcut pe unii dintre bărbați să le clocotească sângele în “instalații”.

“Minunată și sexy!!????”, “Fain posterior?”, “Foarte frumoasă” sunt trei dintre comentariile scrise de susținătorii frumosului model pe contul său oficial de Instagram, la imaginile HOT.

La ultima fotografie în care Monica Hill apare alături de iubitul ei, un internaut i-a spus creatorului de modă: “Catalineee… Ai o stea norocoasă…”. Deocamdată, Cătălin Botezatu nu i-a dat replica acestuia.

Monica Hill a reprezentat Romania la cea de 46-a editie a concursului Miss Intercontinental, care s-a desfasurat in Hurghada, Egipt. Competitia a avut loc la inceputul acestui an. Modelul a prezentat colectiile mai multor creatori de moda, printre care si cele ale lui Catalin Botezatu. Focoasa brunetă are 18 ani și este din Cluj-Napoca.