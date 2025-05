Iubita lui Nicușor Dan a atras toate privirile la dezbaterea de la TVR! Cât a costat rochia purtată de Mirabela

Într-un peisaj politic marcat de discursuri, promisiuni și confruntări tensionate, un detaliu aparent minor a atras atenția publicului în cadrul recentei dezbateri electorale televizate: ținuta purtată de partenera primarului general al Capitalei, Nicușor Dan. Prezentă în public la evenimentul desfășurat în studiourile TVR, Mirabela Grădinaru a fost remarcată pentru o apariție elegantă și sobră, care a stârnit imediat curiozitatea privitorilor.

Evenimentele recente par să demonstreze că inclusiv detaliile aparent minore, pot deveni simbolice în ochii publicului. Mai ales atunci când sunt puse în balanță cu autenticitatea unei relații de durată și cu alegeri vestimentare din spațiul public.

Rochia purtată de aceasta a fost rapid identificată ca aparținând brandului autohton Amalin, creat de Andreea Raicu, un nume deja cunoscut în moda românească pentru designuri feminine, simple, dar rafinate. Modelul ales nu era o piesă de lux inaccesibilă, ci una aflată într-o gamă de preț medie, cu o valoare estimată la aproximativ 1.000 de lei. Suma a surprins pe unii, mai ales în contextul în care aparițiile din sfera politică sunt de multe ori marcate de ținute extravagante sau extrem de costisitoare.

Într-o perioadă în care imaginea publică este construită adesea pe aparențe, decizia de a purta o rochie accesibilă, dar cu bun gust, a fost percepută de public ca un gest de autenticitate. În contrast cu ținutele opulente ale altor soții de politicieni sau partenere din zona publică, Mirabela a ales ceva mai simplu – o alegere stilistică în ton cu mesajul de normalitate și modestie pe care îl promovează, în general, și partenerul său.

„Am o poveste. Acum câteva zile, am surprins o discuţie între Nicuşor şi fiica noastră. Auzind discuţiile din ultima perioadă, l-a întrebat: Tati, vei face din România o ţară mai bună? Am zâmbit şi m-am emoţionat în acelaşi timp. M-am emoţionat şi când am observat tensiunea lui Nicuşor şi răspunsul lui a fost îţi promit că voi face tot ce îmi stă în putere.

Acesta este Nicuşor pe care îl cunosc de 20 de ani. Nicuşor nu i-a promis o României mai bună, i-a promis în schimb că va face tot ce ţine de el aşa cum a făcut-o în ultimii 20 de ani când a luptat ca legea să fie respectată, când nu i-a fost teamă să se lupte cu corupţia şi când nu a dat în spate atunci când s-a lovit de o nedreptate. Şi îmi doresc ca noi toţi peste zece ani să putem spune că pe 4 mai am făcut tot ce ţine de noi’, a spus iubita lui Nicuşor Dan.