Iubita lui Oarză, temutul interlop din Iași, a fost condamnată la închisoare. Magistrații i-au surprins pe toți

Băută la volan a urcat Alina Maria Ursache, iubita lui Oarză, și a fost prinsă de polițiști, apoi a urmat procesul. „Instanța o condamnă pe inculpata Alina Maria Ursache la pedeapsa de 2 ani și 8 luni de închisoare, cu suspendare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare, în cadrul uneia dintre entitățile aflate în subordinea Primăriei Iași sau a Consiliului Local Iași", au menționat judecătorii, potrivit bzi.ro.

Avocatul ei susține însă că ieșeanca a primit o pedeapsă cel puțin ciudată. „Din păcate, la unele instanțe, dreptatea se împarte cu lingurița", a declarat avocatul Radu Irimia. „Este una dintre cele mai injuste soluții pe care le-am văzut până acum. Atât timp cât clienta mea a beneficiat de procedura recunoașterii învinuirii și limita maximă ar fi atins 3 ani și 4 luni de închisoare, sunt curios ce pedeapsă ar fi primit dacă ar fi abordat o altă poziție procesuală! Din păcate, asistăm la un nou exemplu al aplicării Justiției cu dublă măsură, dar sperăm ca instanța de control judiciar să aplice o pedeapsă proporțională", a declarat Radu Irimia. Avea să conteste sentința, care nu fusese definitivă.

„Nu am înțeles cum, de la 1 an și 6 luni, cât a cerut procurorul, și de la solicitarea mea, care era de a se aplica o pedeapsă mai mică, s-a ajuns la 2 ani și 8 luni. Asta, în contextul în care clienta mea a recunoscut și nu are antecedente penale”, a încheiat avocatul ieșean.

