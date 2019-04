Iubitul a umilit-o de față cu polițiștii pe fosta prezentatoare de la PRO TV: ”Fomisto, mi-ai mâncat banii și ai plecat cu 100.000 de p@#i!”

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imaginile unui incident uluitor, în care a fost implicată fosta prezentatoare de la PRO TV. Vica Blochina a sunat disperată la 112, după ce iubitul a umilit-o în mijlocul străzii. (CITEȘTE ȘI: SEXY-PREZENTATOAREA TV A FĂCUT ȘPRIȚ ÎN TREI CU EX-UL BIANCĂI + UN BĂIAT DE ORAȘ!)

Prin intermediul celebrei adrese pont@cancan.ro, site-ul nr.1 din România a intrat în posesia unor imagini incredibile. În urmă cu câteva zile, fosta prezentatoare de la PRO TV Vica Blochina și iubitul ei, Stila Sarafu, au fost protagoniștii unei confruntări care ar fi avut loc în zona unui renumit centru comercial. (NU RATA, AICI: CUM ARATĂ VEDETA DUPĂ A DOUA NAȘTERE!)

„Dispari de aici”

Din câte se pare, după ce iubitul ei a insistat ca ea să coboare din mașină, Vica Blochina a cerut cu disperare ajutorul polițiștilor, la numărul de urgență unic 112. Chiar dacă oamenii legii au intervenit prompt, vedeta a fost, pur și simplu, umilită în public. După ce a fost înjurată, mai ceva ca la ușa cortului, Vica a apelat la oamenii legii pentru a-și continua drumul. Fosta prezentatoare de la PRO TV a părăsit locul scandalului cu mașina de intervenție a polițiștilor.

”Dispari de aici! Fomisto, mi-ai mâncat banii și ai plecat cu 100.000 de p@#i!(..)”, sunt doar o parte din cuvintele grele rostite de iubitul fostei balerine.

Vica Blochina are un fiu cu Victor Pițurcă

Fostă dansatoare, Vica Blochina a avut o relaţie timp de mai mulţi ani cu Victor Piţurcă, din care a rezultat şi un copil, Edan. Blonda a povestit cum l-a întâlnit pe fostul selecţioner al echipei naţionale şi cum a reacţionat fiul ei după când şi-a întâlnit tatăl după o pauză de un an.

„Nu ştiam unde plec. Eu voiam să plec în Italia şi mă gândeam cum o să găsesc un prinţ bogat. Am ajuns în România la un bar cunoscut din Capitală. Am fost şi în Cipru unde am făcut facultatea, dar m-am întors în România. Am cunoscut multă lume bună şi pe tatăl copilului meu. A fost un cerc de prieteni, el era prieten cu Giovanni, care era împreună cu o prietenă de-a mea. Am făcut copilul după o relaţie de 16 ani. Dacă aş da timpul înapoi, mi-aş face altfel viaţa.

Cel mai greu moment a fost când a trebuit să facem test de paternitate şi el nu-l văzuse de un an pe copil. Băiatul a fugit spre Piţi şi el nu l-a băgat în seamă, iar copilul l-a întrebat «Tată, tu m-ai uitat?» . Atunci am regretat că am făcut copilul cu omul acela. Din momentul acela cred că s-a simţit foarte prost şi relaţia lor s-a îmbunătăţit”, a spus Vica Blochina la un post de televiziune.

