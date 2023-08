Iubitul Alinei, fata omorâtă la Mangalia, n-a mai putut suporta. A cedat și a lăsat mesajul dramatic. „Păcat”

Familia și oamenii care au cunoscut-o pe Alina sunt îndurerați, după ce tânăra de 18 ani a fost omorâtă într-un mod brutal de cea mai bună prietenă a ei, la Mangalia. Printre persoanele cele mai afectate de trecerea în neființă a fetei se află și iubitul ei. Sergiu a făcut o postare pe rețelele de socializare, după ce nu a mai suportat durerea pe care o resimte în suflet. Iată mai jos detaliile.

Crima ce a avut loc în Mangalia a îngrozit o țară întreagă. Duminică, 6 august 2023, în jurul orei 05:30, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Mangalia au fost sesizați de existența unui cadavru de sex femeiesc, într-un parc din oraș, sub o bancă. Oamenii legii s-au deplasat la fața locului și au constatat că sesizarea se confirmă. Apoi, s-a aflat de întreaga oroare. Alina, o tânără de 18 ani din Vaslui, a fost omorâtă de cea mai bună prietenă a ei. Apoi, trupul i-a fost abandonat într-un parc public din Mangalia. Descoperirea tragică a fost făcută de un pescar.

Alina a fost condusă pe ultimul drum, în data de 10 august, în satul ei natal. Îngenuncheați de durere, atât familia, cât și apropiații au privit minute în șir mormântul în care tânăra își doarme, acum, somnul de veci. Printre cei mai afectați se numără și iubitul Alinei, un tânăr pe nume Sergiu. Cei doi aveau planuri de viitor, iar acum totul a fost spulberat.

Ce a postat iubitul Alinei, îndurerat fiind de moartea fetei

Pe rețelele de socializare, iubitul Alinei a încărcat o serie de imagini în care apare alături de ea. În dreptul fotografiilor, a scris un mesaj: „Mi-e dor de tine, iubirea mea”.

Utilizatorii i-au transmis mesaje lui Sergiu, iubitul Alinei, pentru a-l îmbărbăta.

„Multe putere, Sergiu. Ea te veghează de acolo de sus. Ai grijă de tine și fii puternic pentru Alina”, „Când îți este dor de ea, amintește-ți că-ți bate în piept. Din sufletul tău nu va dispărea niciodată”, „Of, Doamne, de ce trebuie să iei un copil atât de bun și nevinovat. Când am auzit, 3 nopți nu am mai dormit deloc, am plâns foarte mult, odihnă veșnică, Alina!”, „S-a văzut și prin mesaje că ai iubit-o. Cât ai întrebat de ea, ai simțit că ceva nu e în regulă”, „Rămâne o lecție de viață, să nu ne mai încredem în prieteni”, sunt câteva mesaje pe care le-a primit.

Utilizatorii au continuat să îi transmită mesaje, spunând că „s-a distrus tot” și că Sergiu și Alina „erau făcuți unul pentru altul”.

„Dumnezeu nu o să te lase, păcat de tinerețea ei”, „Erați frumoși amândoi, vă stătea bine împreună, păcat!”, „Acum conștientizează că nu o va mai vedea”, „Păcat, aveați un viitor în față”, „S-a distrus tot, v-a distrus viața”, „Erați făcuți unul pentru altul”, „Păcat de această despărțire”, „Tu ești tânăr, peste 1 an te căsătorești, dar ea?! De acolo nu va mai veni niciodată, și ușor, ușor va rămâne doar o amintire, din păcate”, sunt o parte din mesajele pe care Sergiu le-a primit la postare.

Sergiu, iubitul fetei ucise în Mangalia, a făcut dezvăluiri: „Cred că Loredana era invidioasă pe noi”

Iubitul Alinei a făcut o serie de mărturisiri, după moartea Alinei. Loredana, cea mai bună prietenă a ei, ar fi fost geloasă pe dragostea lor. Sergiu susține că prietena fetei ucise în Mangalia și-ar fi dorit o relație cu el. De altfel, el discutase cu Alina, cu puțin timp înainte să aibă loc tragedia din hotelul în care erau cazate cele două fete. Alina avea de gând să se întoarcă acasă, a doua zi, la Vaslui.

„Relația mergea perfect, cred că Loredana era invidioasă pe noi. Ea mai spunea «mai bine mă potrivesc eu cu Sergiu decât tu cu el». Ea mă voia, dar eu nici nu mă uitam la dânsa. În noaptea când s-a întâmplat, eu am întrebat-o dacă mai vrea să stăm de vorbă, dar ea mi-a zis că vrea să se odihnească, ca dimineață să se pornească acasă. Eu trebuia să plec în Germania și a zis că nu mai stă, pentru că cine știe când o să ne mai vedem.

Știu că se certase de la nimica toată, de la o pernă și de la o ciocolată, că i-ar fi luat Alina, dar ea nu era genul care să îi ia astfel de lucruri. Loredana era mai agresivă verbal, dar nu o credeam în stare de așa ceva. Știam că a fost ajutată foarte mult de Alina. Sunt distrus! A fost sufletul meu și am pierdut-o. Aștept să se facă dreptate”, a spus Sergiu, iubitul Alinei, potrivit vremeanoua.ro.

