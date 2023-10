Iubitul lui Emil Rengle a făcut furori la Vocea României! Cum l-a complimentat Tudor Chirilă, la Pro TV

Emil Rengle a cucerit publicul din România la Românii au talent, după ce a câștigat, în 2017, marele premiu în valoare de 120.000 de euro. Ei bine, dansatorul a pus ochii pe cineva la fel de talentat precum el. Iubitul lui s-a făcut remarcat la Vocea României. Spaniolul Alejandro Fernandez în vârstă de 27 de ani a făcut furori pe scenă, însă doar un singur jurat a avut norocul să îl aibă în echipa lui.

Cum l-a complimentat Tudor Chirilă pe iubitul lui Emil Rengle

Alejandro a reușit să cucerească juriul de la Vocea României cu piesa „Leave a light on”, a lui Tom Walker. Este vorba despre aceeași melodie pe care Nick Casciaro, câștigătorul X Factor, a interpretat-o în audiții. Totuși, nu doar melodia a fost spectaculoasă, ci întreg momentul de pe scenă. Iubitul lui Emil Rengle este un munte de talent, astfel că a întors imediat 4 scaune.

Așa cum au obișnuit deja publicul de acasă, atunci când li se pune pata pe un concurent, jurații fac tot posibilul să îl „ademenească”. Cel care a început demersul de convingere a fost Horia Brenciu, care împarte scaunul cu Theo Rose.

„Eu sunt Horia, frumoasa domnișoară de lângă mine este Theo, împreună de dorim un business consultant”, a spus Horia Brenciu.

Nu a durat mult până când Tudor Chirilă și-a început discursul de antrenor. Solistul de la Vama Veche l-a complimentat pe Alejandro în speranța că acesta va decide să îl aleagă drept mentor. Juratul de la Vocea României nu a stat pe gânduri și i-a făcut repede o ofertă, ce părea de nerefuzat.

„Oferta mea e din zona de conexiune umană. Eu sunt actor, sunt și muzician, ne producem muzica singuri. Nu am portofoliul flamboaiant de producător și nu fac o ofertă de business. Întâmplător am câștigat show-ul ăsta de vreo 5 ori. Ești un întreg pachet: arăți bine, cânți bine. Eu pot să îți spun că îți ofer timpul meu! Mi-aș dori foarte mult să pot lucra cu vocea ta! Te rog, o șansă”, a fost discursul lui Tudor Chirilă.

În ce echipă de la Vocea României a ales să meargă Alejandro

Antrenorii s-au întrecut în promisiuni și au încercat, prin argumente puternice, să îl aducă pe iubitul lui Emil Rengle la ei în echipă. După ce i-a ascultat, răbdător, pe unii dintre colegii lui, Smiley i-a prezentat și el lui Alejandro motivele pentru care ar trebui să îl aleagă drept mentor, în această emisiune.

„Alejandro, pot să-ți spun foarte clar eu am experiența de a fi călătorit și în Statele Unite, și în UK și am și lucrat acolo. Eu am una dintre cele mai mari firme de producții muzicale din România și de foarte mulți ani ne străduim să producem afară. Întâmplarea face că piesa pe care tu ai cântat-o în seara asta este cântată de Tom Walker (n.r. Leave a Light On), cu care noi chiar lucrăm. Iar producătorul care lucrează cu Tom Walker e chiar acum în sală. Șerban Cazan îl cheamă. Adică ce vreau eu să spun, dacă vii la noi în echipă poate ai ocazia să te întâlnești cu originalul care cântă piesa asta”, a fost propunerea lui Smiley.

Oferta lui Smiley, de a-l cunoaște în carne și oase pe Tom Walker, a fost de nerefuzat pentru tânărul care a urcat, plin de speranțe, pe scena de la Vocea României. Alejandro a decis să meargă mai departe în echipa artistului.