Iubitul Luizei Melencu, declarații uluitoare: ”Un număr privat o suna întruna pe la 2-3 noaptea”

Iubitul Luizei Melencu a făcut declarații uluitoare! Alex a mărturisit că, pe parcursul relației lor, tânăra era sunată întruna de un număr privat, pe la 2-3 noaptea.

Luiza Melencu şi Alex au avut o relaţie timp de câteva luni, din iarnă şi până în aprilie. Cu o zi înainte să dispară, însă, Luiza a decis să ia o pauză de la pocestea de dragoste pe care o trăia. Și asta din cauza distanței dintre ea și iubitul ei, care se afla atunci în Italia. (CITEȘTE ȘI: SORIN OVIDIU BĂLAN, DECLARAȚII ULUITOARE DESPRE CAZUL CARACAL: ”DE UNDE ȘTIE DINCĂ, DE UNDE ȘTIE A DOUA VOCE CĂ ALEXANDRA MĂCEȘANU SE MAI NUMEȘTE ȘI MIHAELA”)

Alex a mărturisit, în cadrul unei emiusini TV, că, pe parcursul relației lor, tânăra era sunată întruna de un număr privat, pe la 2-3 noaptea.

“Eu nu am fost chemat de niciun organ al poliţiei să dau declaraţii. Nu este adevărat că am fost chemat la DIICOT. Nu mi s-a părut nimic ciudat. Doar că o suna un număr privat la 2-3 seara, o suna întruna. Eu nu am băgat de seamă, răspundeam, întrebam cine este şi nu vorbea nimeni. Seară de seară suna. Nu ştiu dacă are legătură cu disparţia ei, mă gândesc că poate totul a fost premeditat. Noi ne-am văzut ultima dată pe 12 martie, înainte să plec din ţară. Sâmbăta seara, la ora 09.00, am vorbit ultima dată, pe 13”, a spus Alex la “Acces Direct”.

“Luiza era cea mai cuminte fată. Nu s-a întâmplat nimic între noi, ea nu a vrut să avem o relaţie intimă, a spus că nu este momentul potrivit. Când am vorbit ultima dată a vorbit să luăm o pauză, amândoi am căzut de comun acord. Eu lucram în Italia. Este exclus să fi plecat de bună voie, eu o cunosc foarte bine. Eu am căutat şi Poliţia, am sunat să aflu ce au mai găsit”, a mai spus Alex.

Gheorghe Dincă, descriere uluitoare a Luizei Melencu

Gheorghe Dincă a făcut o descriere uluitoare a Luizei Melencu, în timpul audierilor, punându-i pe gânduri pe anchetatori. ”Monstrul din Caracal” a recunoscut că a ucis-o și pe Luiza, fata dispărută de aproape 5 luni, numai că tot ce declară referitor la ea ridică numeroase semne de întrebare. (VEZI ȘI: CE S-A VĂZUT PE IMAGINILE SURPRINSE DE CAMERELE DE SUPRAVEGHERE ATUNCI CÂND LUIZA MELENCU A URCAT ÎN MAȘINA LUI GHEORGHE DINCĂ)

În primul rând, Dincă nu știe numele fetelor ucise – Luiza și Alexandra -, identificându-le prin ”Fata nr. 1” și ”Fata nr. 2”. În al doilea rând, vorbind despre Luiza Melencu, Dincă nu mai știe ce culoare aveau părul și ochii acesteia și declară ca fata purta bijuterii voluminoase. Numai că este contrazis de fotografiile în care apare Luiza și chiar de familia acesteia, părinții declarând că fiica lor nu purta astfel de bijuterii.