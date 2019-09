Sorin Ovidiu Bălan, declarații uluitoare despre cazul Caracal: ”De unde știe Dincă, de unde știe a doua voce că Alexandra Măceșanu se mai numește și Mihaela”

Sorin Ovidiu Bălan susține că nimeni nu știa că Alexandra Măceșanu mai are un prenume (n.r. Mihaela), iar persoana care l-a sunat pe tatăl adolescentei a pronunțat acest nume, chiar în timp ce se făceau percheziții acasă la Gheorghe Dincă.

“Vreau să vă aduc aminte un lucru pe care văd că toată lumea l-a uitat. Tatăl Alexandrei a primit mai multe telefoane. Joi, a doua zi după răpirea Alexandrei, omul a primit mai multe telefoane de pe mai multe numere. Foarte important este telefonul de la 10.30, unde i se spune ceea ce știm. Că e foarte bine fiica lui, și-a găsit iubitul și urmează să plece la muncă în Belgia. S-a stabilit că telefonul a fost dat de Dincă, care face baletu cartelelor în Craiova. (…) Ăsta a fost unul din telefoanele importante.

Al doilea este dat vineri, 26 iulie, la ora 7 dimineață. O altă voce spune cam același lucruri. Vineri, la Dincă, se desfășura de o oră perchezițiile. Dincă nu putea suna. Cine a sunat la ora 7, când se făcea percheziție. Acela care a sunat și la fel ca și Dincă, au numit-o pe Alexandra, Mihaela. Nimeni nu-i spuneau Alexandrei, Mihaela. Am găsit vecini care acum au aflat. De unde știe Dincă, de unde știe a doua voce că Alexandra Măceșanu se mai numește și Mihaela, în condițiile în care fata nu avea buletinul. (…)

În condițiile, de unde știu? De la cineva care are acces la datele de stare civilă. Cine are? Cel care l-a anunțat pe Dincă că fata a sunat. Dacă luați orele când a vorbit cu domnul Pistol, Dincă cu trei sferturi de oră nu avea cum să ajungă. Dincă a fost anunțat de cineva care are acces și la 112, și la datele de stare civilă. La starea civilă se poate că rămân urmele în calculator”, a spus Sorin Ovidiu Bălan la Antena3.

Claudiu Lascoschi a mărturisit că Gheorghe Dincă regretă foarte mult ceea ce a făcut și și-ar dori să dea timpul înapoi. În timpul audierii, lui Gheorghe Dincă i s-a făcut rău. Procurorii şi poliţiştii de la Inspectoratul General al Poliţiei Române au decis să încheie audierile şi să le reprogrameze luni, iar Gheorghe Dincă a fost dus la Arestul Central din Bucureşti.

“Cu cât trece timpul mai mult, cu atât o să aibă mai multe remuşcări. Regretă foarte mult ceea ce a făcut. Îi pare foarte rău că nu poate să întoarcă timpul înapoi. La început a fost foarte derutat, dar acum are un regret deosebit. Conform declaraţiilor lui, aşa rezulta; a mai fost o chestiune. Am văzut că avocatul Tonel a spus că domnul Dincă s-a oprit din declaraţie. A avut o problemă, îl durea în zona inimii şi a fost necesar să se oprească audierea. Atât de mult a suferit, se pare. E ceva nou şi pentru mine; până acum nu am mai remarcat acest lucru, dar pare să fi fost sinceră această situaţie”, a spus Claudiu Lascoschi la Romania TV.

Gheorghe Dincă, pus sub urmărire penală și pentru două violuri

Felix Bănilă, procurorul șef DIICOT, a anunțat astăzi într-o conferință de presă faptul că Gheorghe Dincă a fost pus sub urmărire penală și pentru două violuri. Reprezentantul DIICOT a mai precizat în conferința de presă că principalul suspect în cazul dispariției Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu a recunoscut că le-ar fi ucis, dar nu și că le-ar fi violat. (CITEȘTE ȘI: ULTIMA ORĂ! S-AU GĂSIT ALTE FRAGMENTE OSOASE ÎNTR-O GROAPĂ DIN CURTEA LUI GHEORGHE DINCĂ)

„Ca urmare a declarațiilor luate, s-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de viol, în raport de alte două persoane vătămate decât cele precizate anterior” (n.r – Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu), a anunțat Bănilă.

Șeful DIICOT a mai declarat, vineri, că cercetarea penală a fost extinsă pe numele Elenei Dincă, soția lui Gheorghe Dincă, pentru complicitate la omor, după sesizarea mamei Luizei Melencu.

„În data de 23 august 2019 s-a dispus extinderea urmăririi penale in rem și pentru complicitate la omor urmare a sesizării formulate de mama victimei Melencu Luiza Mihaela în data de 22 august 2019 cu privire la o presupusă activitate infracțională a numitei Dincă Elena, soția inculpatului”, a spus Bănilă.