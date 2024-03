Iulia Albu uimește din nou. De data aceasta, nu printr-o nouă ținută excentrică, deși garderoba sa e plină de astfel de obiecte vestimentare. Ei bine, CANCANC.RO a aflat ce se găsește în casa criticului de modă. Nu doar o mică grădină zoologică, prin care s-au perindat mai multe vietăți, animale sau insecte. Ci și o grădină cu arbori exotici. Și ca și cum copacii din apartament nu-i erau suficienți, după ce s-a întors de la America Express, aceasta și-a îmbogățit „colecția” cu nu mai puțin de șase banani!

În casa Iuliei Albu se găsește o mică grădină exotică, de care ea însăși se ocupă. Mai mult, după experiența de la America Express, criticul de modă a decis să se întoarcă de acolo cu mici amintiri pe care le-a… „plantat” în spațiosul său apartament.

„La întoarcerea din America Express ne-am cumpărat șase banani. Din fiecare cazare plecam cu câte un ardei iute nou sau fruct exotic. Îl uscam cum apucam, inclusiv pe bordul mașinilor care ne luau la autostop. Chiar ei ne învățau cum să facem. Acum câteva săptămâni am plantat semințele. Avem în acest moment zece feluri diferite de plante de ardei iuți și un tomate del arbol care tocmai a ieșit…

Am în casă acum șase banani, zece măslini, un cycas revoluta, un monstera de 2 m înălțime, patru tuya smaragda”, a mărturisit vedeta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„La America Express am avut în bagaj și două cochilii de melci africani”

De mica sa grădină s-au bucurat nu doar Iulia Albu, Mike, iubitul ei și fiica sa, Micaela, ci și călugărițele sau alte vietăți care și-au găsit găzduire în casa sa. Ei bine, la ceva ani de când vedeta s-a afișat cu găina sa devenită celebră, aceasta are în prezent o colecție de melci africani. Pe terasa sa a deținut și mai multe călugărițe, iar de câteva zile adăpostește un motănel salvat de pe stradă, pe care-l va da însă în adopție, întrucât mai are și doi buldogi.

„Mai am cinci melci africani uriași adoptați de la cineva care îi dona. Acum sunt izolați, ca au depus ouă. Îi hrănesc cu salată, cu legume și mai puțin cu fructe. Mai mult cu banane, mărul nu e prea ok pentru ei. La America Express am avut în bagaj și două cochilii, una am făcut-o cadou, cu cealaltă m-am întors acasă.

Cred că sunt regina animalelor… Am găsit o călugăriță pe jos, avea un picior rupt, am luat-o și am îngrijit-o. Aceste insecte au însă un ciclu de viață scurt, mor iarna. Dar am o ootecă.

Acum am și o pisicuță, pe care am salvat-o din mijlocul străzii. Am mai avut și altele, dar și pe aceasta o să o dau spre adopție”, ne-a mai spus Iulia Albu.

