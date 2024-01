Mike, iubitul Iuliei Albu, și-a deschis sufletul după participarea la America Express: „Au fost momente când am vrut să o omor”

Se poate spune că Iulia Albu (42 de ani) și Mike, pe numele său real Mihai Alexandru, au reușit să se califice în ”cursa” pentru ”cea mai controversată echipă” de la America Express. Mai în glumă, mai în serios, iubitul criticului de modă a vorbit despre conflictele din sezonul 6 al show-ului de la Antena 1. Se pare că Drumul Soarelui s-a transformat pentru ei într-un ”Drum al furtunilor”.

Se pare că provocarea TV la care cei doi au participat a venit cu schimbări importante în viața de cuplu. După plecarea de la America Express, Iulia Albu și Mike au decis să stea o perioadă separați, însă nu pentru mult timp. În cele din urmă cei doi au revenit la sentimente mai bune, iar acum își doresc să întemeieze o familie și chiar au ajuns la concluzia că show-ul de la Antena 1 i-a unit și mai mult.

Invitați în cadrul unei emisiunii Tv, Mike și Iulia Albu au dat cărțile pe față și au vorbit despre toate trăirile și sentimentele copleșitoare de la America Express. Mike a recunoscut că au existat momente în care i-a venit să-și omoare partenera, însă nu crede că această experiență i-ar fi putut dezbina, cu toate că a existat acel moment în care au fost separați. Iubitul criticului de modă a considerat că acela a fost un moment binevenit de introspecție.

”Nu am să te mint, au fost momente când am vrut să o omor, dar nu am putut. O iubesc. Uneori trebuie să lupți. Îți dai toată silința și merge, deocamdată” a spus Mike la Antena Stars.