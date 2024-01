Iulia Albu a lansat un atac dur la adresa lui Cătălin Măruță, după ce cunoscutul prezentator și-a filmat și și-a postat fiica în vârstă de opt ani, încurajând-o, potrivit declarațiilor acesteia, să folosească creme de față de la această vârstă. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta spune că este oripilată de atitudinea prezentatorului TV și explică de ce, personal, ea a evitat să-și expună fata în mediul online.

Iulia Albu are o frumusețe de fată, în vârstă de 14 ani, care în prezent se pregătește pentru admiterea în liceu. Cu toate acestea, vedeta este extrem de zgârcită cu aparițiile în public ale adolescentei.

Mai mult, din postura de părinte, aceasta a lansat un atac dur la adresa lui Cătălin Măruță. Motivul? Ea spune că este oripilată de atitudinea cunoscutului prezentator TV, la adresa micuței Eva. Inclusiv Andra Măruță a fost vizată de stilistă.

„Am fost oripilată să văd cum acest copil de 8 ani este filmat de tatăl ei”

CANCAN.RO: Iulia, spre deosebire de alte vedete autohtone, tu ești una dintre puținele care au fost extrem de “zgârcite” în expunerea copilului pe rețele sociale. De ce?

Fiecare își promovează copilul așa cum consideră de cuviință. Faptul că eu nu cred și nu am crezut niciodată în expunerea exagerată a fiicei mele de la vârste fragede, este o alegere personală și atât. Copilăria trebuie trăită la momentul potrivit și, așa cum și eu am avut o copilărie frumoasă și am avut libertatea de a fi copil, mi-am dorit același lucru pentru fiica mea.

CANCAN.RO: Să trecem la subiect, ce părere ai despre scandalul în care este implicată familia Măruță cu privire la distribuirea Evei în producția “Tati Part Time”?

Văd zilele acestea foarte mult hate-uri și acuzații de nepotism. Fondate sau nu, vorbim despre un copil. Am fost însă oripilată să văd cum acest copil de 8 ani este filmat de tatăl ei în timp ce își face “skin routine”. Și aș vrea să fie foarte clar că așa ceva este îngrijorător. Un copil de 8 ani nu are de ce să fie încurajat să folosească creme de față. Și în niciun caz nu ar trebui sugerat că așa ceva ar fi normal.

„Această glamourizare a absurdului poate naște monștri”

CANCAN.RO: De ce consideri îngrijorător acest fapt?

Această glamourizare a absurdului poate naște monștri. Și cred că există o responsabilitate cel puțin teoretică a celor care orchestrează aceste scene de un ridicol grotesc.

Faptul ca a fost distribuită într-un film nu mi se pare o problemă, în sine. Nu este nici primul, nici ultimul copil de vedetă care are anumite oportunități.

„Ca să fii actor, trebuie să faci o facultate de specialitate”

CANCAN.RO: Mikaela își dorește o carieră în showbiz?

Este mult prea devreme pentru asemenea discuții. Mikaela are 14 ani iar noi destui cât să îi dăm libertatea de care are nevoie pentru a crește frumos.

CANCAN.RO: A participat la vreun casting până acum?

Nu. Și nici nu o va face. Ca să fii actor, trebuie să faci o facultate de specialitate.

