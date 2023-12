Calvarul prin care a trecut Iulia Albu: ”Mă umflam toată și…” Criticul de modă ajunsese în pragul disperării! Misterul s-a elucidat în Turcia

Ani de zile, Iulia Albu a trait un adevărat calvar din cauza unei afecțiuni ce nu o lăsa să-și trăiască viața așa cum și-ar fi dorit. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta a dezvăluit ce diagnostic i s-a pus în Turcia, după multe drumuri făcute la medicii din România, precum și ce i s-a prescris, pentru ca boala să i se amelioreze.

Extrem de discretă cu viața sa personală, Iulia Albu vorbește foarte rar despre problemele care o macină. Ei bine, în ciuda faptului că era mai mereu cu zâmbetul pe buze, la fiecare apariție a sa în public, criticul de modă a trait un adevărat calvar, despre care doar apropiații au știut.

Atunci când îi era lumea mai dragă, vedeta se umfla din senin mai ales la față și făcea adevărate atacuri de panică.

„Am trait un adevărat coșmar. Mă umflam toată, mai ales la față, de ziceai că exagerez cu injecțiile pentru înfrumusețare. Apoi intram în panică. Nu mai puteam ieși din casă”, a spus aceasta în exclusivitate pentru CANCAN.RO

„În Turcia am aflat de ce sufăr”

Iulia a consultat mai mulți medici din România, dar niciunul nu i-a pus vreun diagnostic clar. Vedeta a aflat de ce suferă abia când, extrem de speriată, a ajuns să-și facă toate investigațiile la o clinică din Turcia.

„Am fost la mulți medici în România. Fiecare îmi punea un diagnostic diferit. Nu se simțea nicio ameoliorare. Eu continuam să mă umflu peste tot, de mă speriam de mine însămi. În cele din urmă, am ajuns la o clinică în Turcia. Acolo am descoperit de ce sufăr. Am intoleranță la gluten și la zahăr. Nu le mai consum decât o dată pe săptămână, și atunci cu măsură. M-am dezvățat să mai mănânc pâine sau să-mi pun zahăr în cafea. Și chiar e mult mai bine așa. Acum nu mai am probleme, dar trebuie să fiu foarte atentă la alimentație”, ne-a mai spus Iulia Albu.

Merge la psiholog

Altfel, în prezent Iulia merge la psiholog, dar nu singură, ci împreună cu iubitul său, Miker, pentru a trece cu bine peste toate problemele pe care le-au avut în cuplu, după ce au participat la America Express.

„Și acum mai mergem la psiholog. Facem ședințe de terapie în cuplu. Ne-a ajutat foarte mult și împreună și pe fiecare în parte. Nu e o rușine să recunoști că ai nevoie de ajutor din exterior.

Sunt mai multe aspecte decât antcipasem. Nouă ne e greu să discutăm singuri despre ce s-a întâmplat acolo, la America Express. Niciodată nu facem asta. Noi ne mai amintim doar anumite lucruri”, a declarat Iulia Albu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

