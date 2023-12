Iulia Albu îi dă decisiva iubitului ei, Mike, după ce a ”comis-o” grav la petrecere: ”Dacă e adevărat, fac sărbătorile singură!”

Mike, iubitul Iuliei Albu, a ”comis-o” grav! S-a întâmplat în timpul unei petreceri, unde ar fi consumat ceva mai mult și s-a ”înfipt” fix într-o boxă, pe care a spart-o. Criticul de modă îl amenință cu despărțirea, dar vrea dovezi că așa s-au petrecut evenimentele. CANCAN.RO are toată povestea, dar și declarațiile Iuliei și vi le prezintă, în exclusivitate.

Mare eveniment a fost chiar în ultima zi a lunii noiembrie, atunci când Antena a sărbătorit 30 de ani de la înființare. Sute de invitați s-au strâns la mega-petrecerea a cărei atmosferă a fost întreținută de Loredana Groza şi Delia, ce mai, un show live incendiar. Iulia Albu și iubitul ei, Mike, au fost și ei acolo. Doar că…

Iulia Albu l-a băgat în corzi pe iubitul ei, Mike

O sursă din interiorul Antenei a povestit, pentru CANCAN.RO, episodul ”fulgerător” al cărui actor a fost chiar Mike. Dar a jucat rolul personajului negativ. Cică ar fi dat pe gât mai multă băuturică și, la un moment dat, a intrat cu capul într-una dintre uriașele boxe, pe care ar fi spart-o.

Iulia Albu își amintește de acea petrecere, doar că povestea ei nu curge la fel. ”Am fost la o singură petrecere la Antenă. Am stat doar la intrare, am vorbit cu lumea. Apoi, am plecat, pentru că mă simțeam rău. Mike m-a dus acasă și s-a întors. Când a venit, nu era beat. Chiar vreau să știu dacă-i adevărat, să știu dacă-mi fac sărbătorile singură sau nu. Dacă vad vreo filmare sau poza care dovedește asta, abia atunci o să cred. Eu, în general, sunt Toma necredinciosul. Nu cred nimic până nu văd”, a declarat Iulia Albu, pentru CANCAN.RO.

Scandalul de la America Express i-a trimis la psiholog

Că Iulia nu glumește și chiar are de gând să facă singură sărbătorile o spune ultima ispravă a lui Mike, petrecută la America Express. Atunci, cei doi s-au certat, după ce el a făcut-o în toate felurile. La întoarcere, Iulia s-a despărțit de Mike. Pentru o lună și jumătate! (Vezi AICI detaliile).

Ajungeau, însă, la psiholog. Cei doi fac și acum terapie în cuplu și, la sugestia specialistului, au decis să scoată din vocabularul lor cuvântul „iubire”, atunci când se adresează unul altuia. „După ce am stat despărțiți o lună jumătate și ne-am împăcat, am apelat la un psiholog pentru terapie de cuplu. Am făcut mai multe ședințe. Și acum mai mergem. Ne-a ajutat foarte mult. Nu e o rușine să recunoști că ai nevoie de ajutor din exterior.

După toată nebunia de acolo și după ce am fost la psiholog am stabilit să nu mai pronunțăm acest cuvânt când ne referim unul la celălalt. Acum avem modalitatea noastră proprie de a depăși momentele tensionate dintre noi. Autoironia este cheia”, spunea Iulia Albu (Vezi AICI detaliile).

