Mike Iacob a intra în dizgrațiile fiicei Iuliei Albu! Adolescenta nu ezită și îi ține piept: „Au mai avut neînțelegeri”

Mike Iacob și Iulia Albu s-au numărat printre curajoșii care au acceptat în acest an provocarea America Express. Astfel, cei doi și-au expus relația, care durează de șase ani, în fața telespectatorilor. Dinamica dintre ei nu a fost pe gustul publicului și asta din cauza certurilor dese pe care le-au avut pe parcursul competiției. Mike și-a pierdut cumpătul destul de des, lucru ce nu l-a pus într-o lumină prea bună. Se pare că nu doar cu partenera sa bărbatul are certuri dese, ci și cu fiica acesteia.

Mike Iacob și Iulia Albu formează un cuplu de mai bine de șase ani. Cei doi au preferat până acum să își țină relația departe de ochii curioșilor, însă acest lucru s-a schimbat după participarea la America Express. Publicul a putut să vadă dinamica lor, iar acum aceștia au ales să dea și mai mult din casă. Cei doi au vorbit despre familia pe care o formează, dar și despre relația pe care Mike o are cu Mika, fiica Iuliei Albu. Se pare că aceștia nu se înțeleg prea bine în ultima perioadă.

(CITEȘTE ȘI: MIKE ȘI-A FĂCUT BAGAJELE ȘI A PLECAT ÎN TURCIA. IULIA ALBU A ZĂCUT TOATĂ ZIUA)

Mike și Iulia Albu s-au cunoscut prin intermediul unei cunoștințe comune, iar la ceva timp au decis să își acorde o șansă. Acum, cei doi formează un cuplu de șase ani și au devenit o familie. Însă, puțini știu că la început aceștia au avut o relație la distanță. Mike locuia în Anglia, însă din dragoste pentru Iulia s-a mutat în România. La scurt timp după mutare, bărbatul a cunoscut-o și pe fiica designerului, care l-a îndrăgit imediat.

Însă, deși Mike și Mika au avut o relație bună, de curând lucrurile par că s-au schimbat. Fiica Iuliei Albu a ajuns la vârsta adolescenței și a început să își exprime mai apăsat opiniile și să reacționeze atunci când este nemulțumită. Astfel, între ea și adulții din casă mai apar neînțelegeri. Însă, criticul de modă spune că această atitudine este normală pentru adolescenți și nu își face griji prea mari.

„Chiar dacă pe parcursul timpului au mai avut neînțelegeri, pentru că neînțelegerile sunt firești și într-o familie în care sunt mamă, tată și copil. Ea este la o vârstă destul de dificilă. E destul de rebelă. Când nu poate să facă ce vrea are o problemă. Am trecut și noi prin asta, am fost și noi adolescenți. El vorbește zilnic cu ea în engleză pentru a exersa, ies împreună în parc, cu rolele sau cu bicicleta, petrec mult timp împreună”, a mai spus Iulia Albu.