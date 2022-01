Iulia Albu a fost la „blind date” cu fiica sa. Ce dezvăluiri neaşteptate a făcut vedeta: „L-a văzut din prima secundă…”

Deşi a fost mereu discretă în ceea ce priveşte viaţa sa privată, recent Iulia Albu şi-a deschis sufletul şi a făcut dezvăluiri mai puţin ştiute despre relaţia sa. Acesta a povestit faptul că a mers la întâlnirea cu actualul ei iubit împreună cu fiica sa, Mikaela.

Iulia Albu a fost căsătorită cu designerul de încălțăminte Mihai Albu, iar din povestea lor de dragoste s-a născut Mikaela, o fetiţă superbă. Cei doi au decis să o ia pe drumuri separate, iar după un divorţ cu scandal, criticul de modă şi-a găsit din nou liniştea.

În cadrul unui interviu pentru okmagazine.ro, Iulia Albu a vorbit despre iubitul ei, dar și despre fiica sa. Cele două au o relaţie extrem de apropiată, astfel, vedeta a decis să meargă împreună cu aceasta la blind date-ul pe care l-a avut cu Mike.

Iulia Albu a fost la „blind date” cu fiica sa

Întrebată dacă a avut emoții atunci când fiica sa l-a cunoscut pe actualul său, Iulia Albu a răspuns: ”Nu am avut, pentru că nu a fost una dintre acele situaţii în care Mikaela să-l cunoască după ce ne-am mutat împreună ori după ce ne-am hotărât să ne logodim. Iubitul meu şi cu mine ne-am cunoscut la un blind date organizat de o prietenă comună, iar eu eram cu Mikaela. Ea l-a văzut din prima secundă”.

În acelaşi timp, vedeta a vorbit şi despre relaţia pe care fiica sa o are cu actualul partener.

”Au o relaţie ca orice tată vitreg-fiică. Ea îl adoră, el o adoră, dar mai sunt şi momente în care, fiind două pietre tari amândoi, există un mic conflict, ceea ce este normal, toţi l-am avut cu părinţii noştri”, a completat vedeta.

Motivul pentru care a divorțat de Mihai Albu

Anul trecut, în iunie, stilista a spus care a fost, de fapt, adevăratul motiv pentru care între ea și Mihai Albu s-a produs ruptura. Potrivit declarațiilor făcute, relația a început să scârțâie în momentul în care Iulia a început să crească din punct de vedere profesional, fapt care l-ar fi deranjat pe celebrul designer.

“A dorit după ce am divorțat mașina înapoi, pe care mi-o făcuse cadou de ziua mea, i-am dat-o. Mi-a cerut verigheta, i-am dat-o. Nu a fost niciun fel de opoziție din partea mea, absolut nimic. Acum dacă încerc să dau un răspuns onest, ar fi faptul că am avut o problemă pe care o au 90% dintre cuplurile din România, bărbatul nu-și dorește o femeie de carieră. Eu am lucrat tot timpul încă din timpul facultății, dar în momentul în care am început să cresc foarte rapid a fost o problemă”, a spus Iulia Albu.

