Iulia Albu a oferit detalii despre nunta cu iubitul ei, Mike. Vedeta a dezvăluit cum va arăta rochia de mireasă: „O să fie ceva superb, inspirat din...”

Iulia Albu și Mike au trecut prin multe provocări în relație. Cei doi chiar s-au despărțit la un moment dat, iar pentru a putea continua au apelat la ajutorul psihologului. Totuși, iată că povestea lor poate atinge un alt nivel. Vedeta a oferit detalii de nunta cu iubitul ei. Creatoarea de modă știe deja cum va arăta rochia de mireasă, dar și în ce locație își dorește să facă pasul cel mare.

Iulia Albu și Mike sunt împreună de aproape 8 ani. Relația lor nu a fost tot timpul lapte și miere, însă experiența de la America Express i-a schimbat foarte mult. Cei doi nu exclud posibilitatea de a se căsători, dar lasă acest aspect în seama lui Dumnezeu.

Iulia Albu susține că relația ei cu Mike este una foarte bună în acest moment, chiar dacă nu sunt căsătoriți. Vedeta a mărturisit că nu știe când va face pasul cel mare, însă are câteva detalii pregătite.

Cu umorul caracteristic, fosta concurentă de la America Express a dezvăluit locația unde și-ar dori să aibă loc nunta, dar și cum va arăta rochia de mireasă. Creatoarea de modă a explicat că va purta o ținută inspirată din portul tradițional.

„Nu știu, asta numai Dumnezeu știe. Momentan, suntem foarte bine așa. Am depășit momentul acela. Cred că dacă trec câțiva ani de când cunoști persoana respectivă nu îți mai arde, adică nu e ca și cum eu știu exact unde o să ne facem nunta, la un conac, sau ca și cum eu știu exact cum o să arate mea rochia mea. O să fie ceva superb, inspirat din portul tradițional.”, a spus Iulia Albu pentru Viva! .

În timpul show-ului de pe Antena 1, Iulia Albu și Mike au fost protagoniștii unor momente foarte tensionate. Cei doi s-au certat extrem de rău. Astfel că, după terminarea filmărilor pentru America Express, cuplul a luat o pauză. Ulterior, s-au împăcat, însă au avut nevoie de ajutorul psihologului.

„După ce am stat despărțiți o lună jumătate și ne-am împăcat, am apelat la un psiholog pentru terapie de cuplu. Am făcut mai multe ședințe. Și acum mai mergem. Ne-a ajutat foarte mult. Nu e o rușine să recunoști că ai nevoie de ajutor din exterior.

Ne-a ajutat și împreună și pe fiecare în parte. Sunt mai multe aspecte decât anticipasem. Nouă ne e greu să discutăm singuri despre ce s-a întâmplat acolo, la America Express. Niciodată nu facem asta. Noi ne mai amintim doar anumite lucruri. Am avut și momente frumoase, nedifuzate.”, a declarat Iulia Albu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.