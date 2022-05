Iulia Sălăgean, atac dur la adresa Biancăi Drăguşanu: „Este luată, purtată, lăsată”

Iulia Sălăgean a atacat-o dur pe Bianca Drăguşanu! Între cele două a pornit un nou scandal, iar motivul este nimeni altul decât Gabi Bădălău. Afaceristul ar fi căutat-o pe fosta soţie a lui Alex Bodi, iar diva a aflat. Iată ultimele declarații despre scandal!

Bianca Drăguşanu este în mijlocul unui nou scandal. De această dată, se pare că Iulia Sălăgean a ţinut să îi transmită câteva lucruri fostei sale prietene cu care a mai avut discuţii şi în trecut.

Recent, Bianca Drăgușanu a aflat că actualul ei iubit, Gabi Bădălău, i-ar fi trimis mesaje Iuliei. Diva nu s-a putut abţine şi a numit-o pe fosta sa prietenă „şosetă de schimb”, însă nici aceasta nu a rămas indiferentă.

În cadrul unui interviu recent, blondina a ţinut să lămurească acest subiect şi a povestit faptul că primește de mai bine de un an jumătate mesaje încontinuu de la Bădălău, însă nu i-a răspuns niciodată.

CITEŞTE ŞI: BIANCA DRĂGUŞANU, PRIMA REACŢIE DUPĂ CE A AFLAT DE LEGĂTURA DINTRE IULIA SĂLĂGEAN ŞI GABI BĂDĂLĂU: „O GĂINĂ”

Totodată, Iulia a mai spus şi faptul că ea nu este singura persoană pe care Gabi Bădălău încearcă să o cucerească.

Iulia Sălăgean, atac dur la adresa Biancăi Drăguşanu

Declaraţiile au continuat, iar în ceea ce o priveşte pe Bianca Drăguşanu, Iulia consideră că ea este, de fapt, „şoseta” deoarece este luată, purtată, lăsată și iarăși luată.

„Cred că de un an și jumătate eu sunt curtată de Gabi Bădălău, dar eu nu am dat curs la aceste abordări. Eu nu am vină că iubitul ei nu o respectă și îmi scrie, și nu îmi scrie doar mie, că poate Gabi vorbește cu încă 20 de femei pe lângă mine. (…) E iese doar prin despărțiri, împăcări, despărțiri, împăcări … nu știu care dintre noi e șoseta. Cred că ea este șoseta, ea este luată, purtată, lăsată, iarăși luată. Asta nu s-a întâmplat doar cu Gabi, asta s-a întâmplat și cu fostul meu soț. Și el al lăsat-o și a luat-o de multe ori”, a spus Iulia Sălăgean , la Antena Stars.

Sursă foto: Instagram