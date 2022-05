Bianca Drăguşanu, prima reacţie după ce a aflat de legătura dintre Iulia Sălăgean şi Gabi Bădălău: „O găină”

Bianca Drăguşanu este din nou în atenția publicului după ce fostul iubit al Biancăi Drăgușanu, Alex Bodi, ar încearcă să se împace cu diva, dar și o altă femeie!

Potrivit Spynews, femeia misterioasă ar fi nimeni alta decât Iulia Sălăgean, fosta soție a lui Alex Bodi, cu care Bianca Drăgușanu a fost inițial prietenă, iar mai apoi au devenit dușmance.

Conform sursei citate fostul iubit al divei îi trimite mesaje de dragoste Iuliei Sălăgean, cu care își dorește să înceapă o idilă romantică. Una dintre discuții ar fi fost să petreacă o vacanță, doar ei doi, acolo unde își va dori Iulia, suportată financiar, bineînțeles, de el. Se mai spune și că mesajul de adio postat pe rețelele sociale, de către fostul iubit al Biancăi Drăgușanu, nu era pentru urmăritori, ca ei să înțeleagă că relația lor a luat sfârșit definitiv, ci pentru Iulia Sălăgean, să afle că acesta este disponibil să fie împreună cu ea.

Bianca Drăguşanu, reacție acidă

”Ce valoare au cuvintele unei persoane cu moralitate îndoielnică?! Ne uităm în gura unei femei cu dosar de prostituție? Serios?! Eu nu am muncit o viață întreagă să comentez ce spune o astfel de persoană. Bărbații sunt vânători, dar nu toate femeile sunt gazele! O găină care se vrea fazan nu merită atenție!”, a declarat Bianca Drăgușanu, scrie wowbiz.ro.

Bianca Drăguşanu nu este la primul scandal cu Iulia

În urmă cu câteva luni, Bianca Drăguşanu și Iulia Sălăgean și-au arunca cuvinte grele.

„Nu știu cine e domnișoara, nu știu cu ce se ocupă, dar cu siguranță îi va trebui o ocupație să-mi plătească niște daune pentru denigrare. Fix în acest moment stau de vorbă cu un avocat pentru că nu pot ptermite oricărui personaj dubios să folosească apelative din domeniul probabil în care trăiește. Nu o cunosc, nu am o legătură, nu mă asociați. În aceste momente se ocupă un avocat de lipsa de educație a personajului. Nu știu de ce e băgată în seamă și pe ce considerat apare ea în domeniul public? Cine e acest personaj? Din ce știu, meseria ei făcută publică de DIICOT, nu are legătură cu televiziune. Din ce am înțeles de la DIICOT, dânsa e prostituată și are alte probleme și alte dosare. Nu vreau să fiu asociată cu așa ceva”, declara Bianca Drăgușanu cu ceva timp în urmă.

Ce a declarat Iulia Sălăgean pe reţelele de socializare

Fosta parteneră a lui Alex Bodi a acuzat-o pe blondină că ar fi vrut să îi strice sărbătorile de iarnă, ba chiar le-a dezvăluit fanilor faptul că ar avea şi dovezi în acest sens.

„Țin să vă anunț că din nou contul meu a fost dezactivat din cauză că sunt coșmarul vieții unei frustrate care se dă mare divă pe lux și opulență, dar nu mai poate ea de contul meu. E greu tare să trăiești cu lipsă de iubire de sine și de încredere în tine. Această persoană este nimeni alta decât Bianca Drăgușanu.

Unde mai faci că am și dovada la cererea ei de a închide niște conturi de Instagram. Crăciunul este atât de minunat pentru mine și fetița mea și în niciun caz nu mi l-ai stricat, păcat că tu te ocupi cu astfel de mizerii.

Asta denotă că și tu ești la fel, o mizerie. Cu toate astea, în cea de-a doua zi de Crăciun eu îți doresc multă lumină în suflet și inimă. Dumnezeu să te ierte!”, a publicat pe pagina sa de Facebook Iulia Sălăgean.