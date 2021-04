Iulia Sălăgean, reacție explozivă după ce Bianca Drăgușanu ar fi jignit-o și ar fi spus că nu o cunoaște: “Probleme psihice! Am Story-urile ei, mi le trimit oamenii”

Iulia Sălăgean a avut o reacție explozivă după ce a aflat că Bianca Drăgușanu ar fi jignit-o și ar fi spus că nu o cunoaște. Cele două femei care s-au iubit cu Alex Bodi au avut o relație apropiată, însă, la un moment dat, au apărut probleme între ele, iar de vină ar fi unele decizii luate de fosta prezentatoare de la Kanal D în legătură cu prietena ei.

Iulia Sălăgean, reacție explozivă după ce Bianca Drăgușanu ar fi jignit-o

La scurt timp după ce Iulia Sălăgean a acceptat să ofere un interviu la XNS despre Bianca Drăgușanu, aceasta din urmă a postat pe Instagram Stories o imagine pe care apărea următorul mesaj: “Când… ajunge doamnă, începe deranjul!”. Desigur, unii dintre internauți care știu dedesubturile dintre cele două dive au intuit că, de fapt, postarea era cu dedicație pentru femeia care o are pe Selena cu Alex Bodi.

Contactată de reporterii “Xtra Night Show”, Iulia Sălăgean a precizat că fosta prezentatoare nu ar fi trebuit să se simtă lezată de dezvăluirile pe care ea le-a făcut.

“Mare-i grădina lui Dumnezeu! Dar crezi că făcea referire la mine? Vreau să o citez pe fosta mea prietenă, șefa combinațiilor: «O persoană care vorbește urât despre alta, de fapt vorbește despre ea însăși…». Cam urât să vorbești așa despre propria ta persoană, nu? Și să o mai faci și pe contul tău de Instagram. Eu știu de ce? Nu știu ce ar fi deranjat-o din ce am declarat eu sau din interviul meu”, a declarat Iulia Sălăgean într-un interviu oferit la Antena Stars.

Iulia Sălăgean: “A fost perversă și mincinoasă ”

Fosta soție a lui Alex Bodi a mai mărturisit că Bianca Drăgușanu că se folosește de social media ca să atace diferite persoane.

“Am spus că așa cred eu, că oamenii văd asta sau consideră asta, dar eu personal nu am auzit-o pe ea spunând asta. Dar de susținut în InstaStory-uri, acum doi ani, da. Ea ataca prin intermediul Instagramului cu această acuzație, că eu o copiez pe ea, cu toate că pe atunci eu îmi vedeam de treaba mea. Era chiar proaspătă relația ei cu Alex, deci nu a existat vreun război între mine și ea, dar ea ținea mereu să atace, cum face și acum, prin intermediul Instagramului. Cred că mai și am, dacă stau bine și mă uit în telefon, mai am Story-urile ei pentru că, la fel, mi le trimiteau oamenii pe Instagram”, a subliniat femeia care i-a dăruit o fetiță lui milionarului care se află acum în arest la domiciliu.

În momentul în care i s-a spus că Bianca Drăgușanu ar fi declarat că nu o cunoaște și că nu știe cu ce se ocupă, Iulia Sălăgean a făcut declarații fulminante.

“Atunci înseamnă că avem probleme psihice. Pentru că acum ceva timp posta foarte multe poze și story-uri în care «friends» și luat în brațe, și așa mai departe. Înseamnă că avem scăpări de memorie. Da, am considerat-o prietenă, acum că ea a fost perversă și mincinoasă sau a avut alte interese, e partea a doua”, a mai spus fosta soția a lui Alex Bodi despre creatoarea de modă, potrivit sursei citate.

Sursa foto: Instagram