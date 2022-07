Iulia Vântur a dat cărţile pe faţă! Prima reacție a vedetei, după ce s-a zvonit că s-a despărțit de Salman Khan

Iulia Vântur a dat cărţile pe faţă! Frumoasa blondină a avut o reacţie dură în mediul online, după ce s-a zvonit că ar fi o femeie singură. Deranjată de speculațiile care s-au făcut cu privire la relaţia sa amoroasă, vedeta a ţinut să lămurească acest subiect şi a transmis un mesaj pe reţelele de socializare.

Iulia Vântul şi-a găsit sufletul pereche la mii de kilometri depărtare de țara natală. Povestea de iubire pe care o are cu starul Salman Khan o împlineşte, deşi nu a dat niciodată prea multe detalii despre ceea ce se întâmplă între ei.

Cu toate acestea, vedeta este deranjată atunci când oamenii fac speculaţii despre viaţa sa sentimentală şi reacţionează de fiecare dată.

Ultimele zvonuri apărute au făcut-o pe frumoasa blondină să ia din nou atitudine. Fosta prezentatoare TV a transmis recent, pe contul personal de Instagram, un mesaj în care neagă despărțirea de actorul indian.

buni: „Se ia un quote oarecare (postat pentru că e un quote foarte bun), chiar dacă nu are legătură cu subiectul și se face o ‘mare știre de senzație’. Dragii mei, eu nu îmi trimit ‘mesaje cu subînțeles’ pe insta, am cale directă, dacă am ceva de comunicat. Însă, cu părere de rău, vă spun că știrea voastră este falsă. Și o ‘persoană apropiată a mea’ nu ar da niciodată asemenea declarații. Hai să fim sănătoși…vă anunț eu dacă fac vreo schimbare în viața mea!”, a scris Iulia Vântur, în mediul online.

Iulia Vântur, despre secretul succesului: „Copilul meu e jucăuș…”

Fără a se crea alarme false sau loc de interpretări, Iulia Vântur dezvăluie că unul dintre secretele succesului pe scenele lumii este spiritul ludic, de copil.

Vedeta explică faptul că de multe ori simte dorul de țară și de familie, chiar dacă scopul îi este unul clar și bine stabilit peste granițe.

„În timpul pandemiei, tocmai pentru că nu am putut să plec pentru multă vreme din India, era aeroportul închis, am decis să dedic și mai mult timp pentru a sta în țară și a fi mai mult timp cu părinții mei, cu prietenii mei, cu tot ce se întâmplă aici, pentru că e casa mea, totuși!

Copilul meu încă e jucăuș, și cred că ăsta e și secretul pentru care am fost și curioasă să explorez mai mult și să descopăr mult mai multe lucruri despre mine, despre oameni, despre alte locuri.

Tocmai pentru că am avut curiozitatea asta copilărească!”, a mai adăugat Iulia Vântur.