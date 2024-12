Iulia Vântur, primele declarații după ce a cântat în deschiderea concertului lui Ricky Martin: ”Am fost în culmea fericirii”

Iulia Vântur a vorbit despre întâlnirea cu Ricky Martin! Vedeta aștepta acest moment încă din adolescență! Artista a făcut un show impresionant în Dubai, acolo unde a cântat în deschiderea marelui cântăreț internațional!

Vedeta nu numai că a cântat în deschiderea mult așteptatului concert, ci totodată l-a întâlnit pe Ricky Martin. Iulia Vântur nu va uita niciodată acest moment important din cariera ei și consideră această experiență „un vis devenit realitate”. Ba chiar mai mult, artista a manifestat totul de ani de zile și iată că Universul i-a îndeplinit dorința.

„A fost un vis devenit realitate. Am manifestat asta de mulți ani, am scris în aer și am semnat că voi fi acolo, iar Universul a aprobat. Ricky Martin este artistul meu preferat, din adolescență. Cine mă cunoaște sau cine mă urmărește pe Instagram știe cât de mult îl iubesc pe Ricky Martin”, a mărturisit Iulia Vântur, potrivit fanatik.ro.