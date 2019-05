Iulia Vântur, schimbare de look radicală. A renunțat la blond și s-a tatuat: “Brunetă, cu părul scurt și tatuaje”

Aflată în România, Iulia Vântur a îndrăznit să își facă o schimbare de look radicală. Mândră de schimbarea obținută, ea a împărtășit fanilor cum arată după ce a renunțat la blond și s-a tatuat… iubita lui Salman Khan nu și-a făcut doar un singur desen pe corp, ci mai multe. Fanii au fost impresionați de noul look al actriței care și-a construit o frumoasă carieră la Bollywood, cetatea filmului din India.

Iulia Vântur, schimbare de look radicală. A renunțat la blond și și-a făcut mai multe tatuaje

În vârstă de 38 de ani, Iulia Vântur s-a lăsat pe mâinile unor specialiști care au ajutat-o să devină brunetă, iar alții i-au recomandat cum să își umple corpul de tatuaje. După ce transformarea a fost gata, frumoasa româncă s-a lăsat fotografiată, iar imaginea cu schimbarea de look radicală a făcut-o publică.

“Niciodată să nu spui: «Niciodată!» Never say never!!! Brunette, short hair, fringe, tatoos!? That’s what I call a change, a transformation. Thanks to my lovely team (Brunetă, cu părul scurt, tatuaje!? Asta este ceea ce numesc eu o schimbare, o transformare. Mulțumesc iubitei mele echipe) ? (…) Transformare: @IuliaVantur diva rebela (…)” este mesajul transmis de partenera de viață a lui Salman Khan pe pagina ei de Facebook.

Da, e adevărat, tatuajele nu sunt permanente… ci temporare, iar Iulia Albu nu a renunțat la părul ei lung și culoarea deschisă cu care ne-a obișnuit. Mulți dintre internauți au înțeles aceste lucruri și unii dintre ei au complimentat-o. “Super transformare!!! Superbe tatuaje!!!”, “Chiar ești tu, Afrodita(Iulia) ???… Eu ziceam că e stimata Daniela Nane…”, “Super Star??” sunt trei dintre comentariile strânse de postarea făcută de iubita lui Salman Khan.

Iulia Vântur își împarte viața între România și India, țara natală a iubitului ei

Sufletul pereche și l-a găsit la mii de kilometri depărtare de țara natală. Povestea de iubire pe care o are cu starul Salman Khan a făcut-o să se concentreze mai mult pe cariera muzicală, iar în India, Iulia Vântur a făcut furori cu vocea sa. Pe lângă muzică, vedeta, care s-a mutat din România în 2012, se ocupă și de cinematografie. Ori de câte ori are timp, ea revine în România, unde sunt părinții și prietenii ei.