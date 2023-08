Iuliana Luciu, fosta asistentă de la Acces Direct, a dat lovitura! A început un nou proiect, iar CANCAN.RO are toate detaliile. “Iubesc provocările!”

Într-un amplu interviu pentru CANCAN.RO, Iuliana Luciu ne-a mărturisit cum a ajuns să fie DJ internațional, dar și care este marele său regret. Ca orice om, sora mai mică a Nicoletei Luciu a avut și ea parte de lucruri mai puțin plăcute, iar cel maim ult au dezamăgit-o cei pe care-i considera prieteni.

A cântat, a jucat în telenovele, continuă să apară pe micul ecran, în Prețul corect, la Antena 1, iar de ceva timp a luat-o de la zero într-un job mai rar întâlnit la o tânără. Iuliana Luciu a a făcut cursuri pentru a se specializa în domeniul care acum îi adduce venituri frumușele și, mai repede decât se aștepta, a devenit un cunoscut DJ, care prestează și peste hotare.

„ Am învățat totul de la zero, ce face fiecare buton de pe player și mixer”

CANCAN.RO: Cum ai ajuns să practici acest job și să devii, în scurt timp, DJ internațional?

Iuliana Luciu: Pasiunea pentru muzică a fost de mică. Iubesc muzica și provocările. Am văzut câte emoții se transmit prin muzică și am vrut să primesc energia frumoasă a oamenilor care se distrează și să le transmit și eu din energia mea. Așa a luat naștere Lucille. Am început să fac cursuri de dj-ing, am învățat totul de la zero, ce face fiecare buton de pe player și mixer. Așa am descoperit cât de mult îmi place să mixez. Am luat aceste cursuri în serios pentru că sunt profesionistă din fire. Cu toate că sunt la început, am avut plăcerea să călătoresc ca DJ, să întâlnesc public din toate părțile lumii și să văd cum se bucură de muzica mea și că se distrează pe ea, exact ce mi-am dorit, dar și să intru în contact cu industria muzicii electronice, să întâlnesc artiști și DJ, precum și să lucrez cu diverși producători din România, dar și din străinătate.

CANCAN.RO: De ce are nevoie un artist să nu intre într-un con de umbră?

Iuliana Luciu: Este nevoie de multă muncă, de ore petrecute în studio pentru a scoate piese din ce în ce mai bune. Pentru că atunci când lansezi piese și ești constant in listele de ascultare ale oamenilor, cred că e greu să intri într-un con de umbră.

„ Am descoperit cât de tare te poate afecta o perioadă de pauză profesională”

CANCAN.RO: Ți s-a întâmplat să nu te mai simți apreciată din punct de vedere profesional?

Iuliana Luciu: Am avut norocul să fiu implicată în proiecte în care am fost apreciată pentru că la rândul meu am dat dovadă de implicare și profesionalism.

CANCAN.RO: Cât de periculoasă crezi că e o depresie cauzată de un eșec profesional sau sentimental?

Iuliana Luciu: Am văzut de curând un documentar despre Lewis Capaldi unde am descoperit cât de tare te poate afecta o perioadă de pauză profesională. Un film care merită văzut și din care putem învăța multe.

CANCAN.RO: Ai trecut vreodată prin așa ceva?

Iuliana Luciu: Nu am trecut prin nicio depresie.

CANCAN.RO: Multe vedete au ajuns la psiholog, din diverse motive. Tu ai călcat vreodată pragul unui astfel de specialist?

Iuliana Luciu: Nici la psiholog nu am ajuns pentru că nu am considerat că este cazul să merg.

CANCAN.RO: Cum reușești să depășești eșecurile?

Iuliana Luciu: Care eșec?

Despre împliniri și dezamăgiri

CANCAN.RO: Care a fost cea mai mare dezamăgire din viața ta? Dar cea mai mare împlinire?

Iuliana Luciu: Am avut multe împliniri de a lungul vieții, printre care se numără faptul că am avut ocazia să joc în filme alături de marii actori ai României, să fiu implicată în multe proiecte de succes, cum ar fi Asia Express sau Prețul cel bun, pentru care filmez în prezent și lista poate continua. Se spune că dacă ai așteptări o să ai și dezamăgiri, am înțeles sensul pe măsură ce m-am maturizat. Cele mai multe dezamăgiri au fost din partea persoanelor pe care le am considerat prieteni.

CANCAN.RO: Cât de mult și cum te-a sprijinit familia în realizarea dorințelor tale?

Iuliana Luciu: Familia m-a susținut în tot ce am făcut până acum.

Regretă că nu are o voce ca a lui Whitney Houston

CANCAN.RO: Care e cel mai mare regret al tău?

Iuliana Luciu: Cel mai mare regret al meu este că n-am o voce ca a lui Whitney Houston de exemplu.

CANCAN.RO: Dar cea mai mare dorință neîmplinită?

Iuliana Luciu: Am multe dorințe neîmplinte la care lucrez să mi le îndeplinesc. Dacă le spun, nu se mai îndeplinesc. Sunt superstițioasă.

CANCAN.RO: A fost greu momentul în care ai renunțat să mai cânți? De ce ai luat acea decizie?

Iuliana Luciu: Nu a fost un moment greu, am renunțat pentru că la momentul acela am simțit ca nu mă mai caracterizează proiectul din care făceam parte. A fost alegerea mea.

CANCAN.RO: Care e secretul longevității tale în televiziune?

Iuliana Luciu: Secretul, dacă îl pot numi așa, este că din fire sunt perfecționistă. Iau totul în serios și muncesc mult să iasă totul perfect.

În ce relație se află cu sora sa, Nicoleta Luciu

CANCAN.RO: La ce gen de emisiune ți-ai dori să mai participi?

Iuliana Luciu: Dacă nu participam la Asia Express, America Express, asta era.

CANCAN.RO: În ce relație ești cu Nicoleta? Cât de des vă întâlniți?

Iuliana Luciu: Avem o relație foarte bună, vorbim zilnic. Ne vedem mai rar pentru çă ea stă la Miercurea Ciuc, eu am proiecte în București si gig-uri ca Lucille în țară, dar și în străinătate.

CANCAN.RO: Petreci timp și cu nepoții?

Iuliana Luciu: Petrec timp cu nepoții când reușesc să ajung în Miercurea Ciuc, dar cel mai mult vorbesc cu ei pe video call.

„ Urăsc frigul”

CANCAN.RO: Care e destinația ta de vacanță preferată?

Iuliana Luciu: Toate destinațiile unde este soare și cald sunt preferatele mele. Urăsc frigul.

CANCAN.RO: Ce proiecte ai în viitorul apropiat?

Iuliana Luciu: Pe lângă filmările pentru emisiunea Prețul cel bun, Lucille are pregătite multe surprize frumoase. Pe lângă cele două piese, Serotonin și Let’s do it, lansate deja, vor urma și altele, care sunt deja pregătite.

