Jador și Georgiana Elisei s-au despărțit din nou! Nu mai există cale de împăcare acum: ”Nu o mai iubesc!”

Jador și Georgiana Elisei s-au despărțit din nou! Artistul a dezvăluit și motivul pentru care cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Iar de această dată, se pare că ruptura este definitivă.

Georgiana Elisei i-a fost alături la bine și la greu, iar Jador nu a reușit să treacă atât de ușor peste povestea de dragoste pe care a avut-o cu ea. Așa că… după ce s-a întors din Republica Dominicană, cei doi și-au reluat relația. Însă, la scurt timp s-au despărțit din nou.

Apoi… telenovela a continuat! A urmat o serie de împăcări și despărțiri, iar fanii sperau să-i vadă pe cei doi în fața altarului. De această dată, însă, se pare că nu mai există cale de reconciliere. Jador a mărturisit că își dorește un alt gen de femeie lângă el și că nu mai are aceleași sentimente pentru Georgiana.

"Doar despre ea am cântat. Toate melodiile mele de dragoste sunt doar despre ea, despre calitățile ei ca femeie. Fizic nu o mai iubesc. Psihic, iubesc tot caracterul și sufletul ei, dar eu îmi doresc altfel de om lângă mine. Că tot veni vorba despre Georgiana, ea este o fată foarte mișto, pe care dacă aș vedea-o din nou, m-aș da iar la ea. Oficial sunt singur!", a declarat Jador în cadrul unui podcast.

Jador: ”Gelozia ei nu ne lasă să fim împreună”

De asemenea, în urmă cu ceva timp, Jador dezvăluita și un alt motiv pentru care relația cu Georgiana nu ar fi mers. Se pare că tânăra era excesiv de geloasă, lucru care nu i-ar fi convenit artistului.

”Gelozia ei nu ne lasă să fim împreună. Când apari la televizor, fetele sar pe tine, pe ele le interesează că apar la televizor, nici dacă am bani sau dacă sunt băiat bun sau nu. Există și femei care iubesc bărbatul pentru caracter, nu toate se uită doar după bani. Eu am încercat să fiu foarte cuminte. Îmi scriu multe fete pe Instagram, dar nu am răspuns nimănui. Am încercat să am ceva serios cu ea, dar e geloasă. Era geloasă și înainte, dar nu chiar așa”, a mărturisit Jador.