Jador vine cu noi explicații despre problema „pe viaţă și moarte” care îi face zilele un calvar

Jador şi-a îngrijorat fanii în urmă cu doar câteva zile, după ce a transmis un mesaj de pe patul de spital. Ulterior, fratele său a făcut mai multe declaraţii despre starea acestuia de sănătate, iar veştile nu erau deloc bune. Recent, cântăreţul a venit cu noi detalii.

În ultimele zile Jador a fost asaltat de mesaje din partea fanilor care au vrut să afle cum se simte. Fanii cântăreţului s-au întrebat dacă situaţia este chiar atât de gravă pe cât a fost prezentată, dar şi ce are de gând să facă mai departe.

În cadrul unui vlog, Jador a vrut să lămurească lucrurile, astfel le-a răspuns celor care îl urmăresc, la mesaje. Se pare că problema lui de sănătate se poate rezolva cu operație, însă în continuare este decis să îşi încheie cariera în muzică după ce îşi onorează toate evenimentele.

În acelaşi timp, cântăreţul a vrut să îi liniştească pe internauţi şi le-a transmis că problema cu care se confruntă nu este atât de gravă, dar cu toate acestea îi afectează destul de mult prestaţia pe scenă.

Jador: „Nu-s pregătit să mă întâlnesc cu Dumnezeu acum”

În continuare, Jador a explicat că se gândește cu groază la momentul în care se va afla pentru ultima dată pe scenă. Deşi nu s-a gândit că va ajunge în această situaţie, ştie că această decizie este cea mai bună pentru el.

Artistul îşi doreşte să ducă la capăt tot ceea ce și-a propus în acest an, iar apoi să se lase pe mâna destinului.

„Mi-e un pic rău acum, dar e operabil, e ok. Doar că partea nasoală e că o să mă las de cântat. Mă afectează pe partea asta. În rest e operabil, adică ce să am mai mult decât o posibilă moarte, o îmbrățișez și pe ea dacă vine, nu mi-e frică de ea. Doar că nu-s pregătit să mă întâlnesc cu Dumnezeu acum, că am fost golan, m-am cumințit acum, de curând.

Poate că ăsta e și testul, nu știu.(…) Până în decembrie mai am câteva piese de scos și din decembrie o să întrerup activitatea. O să terminăm, nu știu, Dumnezeu știe ce se întâmplă. Am muncit mult, sunt filmate clipurile. Ciudat, am muncit toată viața ca să ajung aici și acum sunt nevoit s-o las. E o chestie, nu-mi vine să cred. Sunt nevoit, că nu vreau, îți dai seama. Cred că toate sunt un cumul”, a spus Jador pe vlogul „La o tură”.