Jean Paler, internat la terapie intensivă, după ce i s-a făcut rău pe scenă. Ultimele detalii venite de la spital

Jean Paler a trecut prin momente cumplite, după ce a ajuns de urgență la spital din cauza unor probleme de sănătate. Celebrul actor este la Terapie Intensivă, la Spitalul din Ploiești, iar starea lui nu este tocmai una bună. El va rămâne internat în spital până când medicii vor considera că s-a refăcut. Ce spune maestrul despre situația grea prin care trece?

Jean Paler s-a confruntat cu stări de rău zile la rând, până când a ajuns pe mâinile medicilor. Cunoscutul actor a trecut prin clipe de panică din cauza stării șubrede de sănătate. Maestrul este acum internat la Terapie Intensivă, la secția de Cardiologie a spitalului din Ploiești. Și-a dat seama că ceva este în neregulă, după ce a început să se simtă rău pe scenă. Așa a ajuns pe mâinile medicilor, care au considerat că este de cuviință să-l interneze urgent. Mai are de așteptat până când se va pune pe picioare din nou. Până atunci, actorul are toate spectacolele de pe litoral amânate.

„De 7, 8 zile mi-e foarte rău. Am fost prin trei spitale, am fost și-n Sinaia, orașul în care locuiesc. Acum sunt la spitalul din Ploiești, pe perfuzii, la Terapie Intensivă. Mi s-a făcut rău pe scenă. Eram pe litoral, acolo am avut primele stări de rău, apoi am tot umblat prin medici. Mai trebuie să stau internat până mă mai pun pe picioare, dar foarte bine nu voi mai fi niciodată. Am și stenturi la inimă, după infarctul suferit în urmă cu mai mulți ani. Le mulțumesc medicilor că mi-au salvat viața. Păcat că a trebuit să întrerup spectacolele de pe litoral. Mai aveam vreo șase, la teatrele de vară”, a mărturisit actorul, pentru Playtech.

Jean Paler a suferit un infarct în 2012

Nu este pentru prima dată când actorul se confruntă cu probleme serioase de sănătate. În anul 2012, Jean Paler a suferit un infarct, fiind operat de urgență. Cadrele medicale i-au montat trei stenturi, la acea vreme. Cu timpul, el a reușit să revină pe scenă, însă nu mai era la fel de activ ca înainte. Până și aparițiile TV au început să fie tot mai rare. Acum, are din nou probleme de sănătate care nu-i dau pace. Jean Paler speră să-și revină cât mai repede, să poată urca din nou pe scenă, să apară în fața oamenilor care-l îndrăgesc.

