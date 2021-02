Jerry Gane: „Sunt convins că în Bănie va fi un meci spectaculos!”

Astăzi de la ora 21:00 în Bănie Universitatea va primi vizita celor de la Dinamo, partida contând pentru runda a 22-a a Ligii 1.



Derby-ul marilor orgolii de pe „Ion Oblemenco” prinde cele două rivale cu stări de spirit total diferite. Oltenii sunt pe locul 3 cu 40 de puncte și luptă la titlu, în timp ce „alb-roșii” se află pe locul 10 cu 25 de puncte și speră să prindă în extremis play-off-ul.

Dinamo vine după eșecul cu 1-0 pe teren propriu în „Derby de România” cu FCSB, „câinii” scăpând „ieftin” după aspectul jocului, dar fiind aproape de a „smulge” un punct la ultima fază a meciului.

Jerry Gane, tehnicianul „alb-roșilor” s-a arătat convins de faptul că în bănie vom asista la un meci spectaculos.

„Jucăm din nou cu o candidată la titlu, o echipă puternică a campionatului nostru, cu un fotbal ofensiv, din punctul meu de vedere. Sunt convins că va fi un meci spectaculos, pe un gazon foarte bun la Craiova. În ultimele etape nu am avut terenuri foarte bune și am avut de suferit. Va fi un meci special, cunosc foarte bine ce înseamnă rivalitatea dintre cele două echipe pentru că am jucat la Craiova și am fost antrenor în urmă cu câțiva ani la Universitatea”, a declarat Ionel Ganea, pentru site-ul oficial al clubului, înaintea partidei de la Craiova.

Partida Universitatea Craiova – Dinamo București va începe la ora 21:00 și va fi trannsmisă în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.