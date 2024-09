JO, singură la 30 de ani. Cum arată viaţa artistei acum: „Nu știam unde să mă duc…”

JO și-a sărbătorit recent ziua de naștere, alături de familie și de cei mai apropiați prieteni artiști din industrie. Printre ei s-au numărat Smiley, Doc, Adda, Bella Santiago, Sișu Tudor, Liviu Teodorescu și mulți alții. Cu ocazia schimbării prefixului, cântăreața a făcut câteva introspecții rapide, pentru CANCAN.RO.

JO a avut parte de o petrecere superbă cu ocazia zilei sale de naștere, alături de familie și mai mulți prieteni. Cântăreața a arătat minunat de ziua sa, a fost toată numai un zâmbet și a părut extrem de încântată de party-ul organizat. Artista spune că nu simte deloc presiune trecerii timpului sau a societății, ci dimpotrivă, se simte mai încrezătoare decât niciodată!

”I am born again, așa mă simt. Fix așa mă simt, ca o reîntuchipare, simt că am renăscut. Am o stare interioară bună. Mă simt mai liniștită și mai înfloritoare ca oricând.

N-am crezut că la 30 de ani se întâmpla așa, toate prietenele îmi spuneau. Intrasem deja într-o criză a vârstei, nu știam unde să mă duc, ce am făcut până la vârsta asta, dar acum nu resimt aceste gânduri.

Nu resimt presiunea sociețății. Fiecare face ce simte, cum simte. Eu cred că până acum chiar am făcut ce am simțit, când am simțit. Îmi doresc sănătate! Sănătate pentru familia mea, pentru mine și pentru prietenii mei”, spune JO, pentru CANCAN.RO.

JO, introspecții la 30 de ani

Știm deja că JO a vorbit în nenumărate rânduri despre situația sa amoroasă, fie când era într-o relație, fie când era single. Acum, cântăreața a dezvăluit că nu este într-o relație, lucru care n-ar deranja-o absolut deloc, ba din contră!

”Mă iubesc părinții, lumea. Ha, ha! Sunt singură și mă simt mai bine ca oricând!”, lămurește artista.

În plus, JO ne-a povestit cum au ajutat-o experiențele din trecut să se dezvolte pe plan personal, de-a lungul anilor. Așadar, ce știe JO din prezent față de JO de acum 10 ani?

”Față de JO de la 20 de ani, JO de la 30 de ani știe că nu tot ce zboară se mănâncă, că atunci când nu te simți bine într-un loc, trebuie să pleci, nu trebuie să încerci la infinit, iar al treilea lucru… i-aș zice să se iubească mai mult pe ea, să aibă mai multe grijă de ea. Poate uneori nici nu a trebuit să am atâta încrede în mine, poate așa a fost construit parcursul meu până aici”, încheie artista, pentru CANCAN.RO.

