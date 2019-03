„Bolnav”, „ciupercă otrăvitoare”, „posedat”! Sunt câteva dintre ”ingredientele” folosite de Claudia Pavel atunci când l-a ”preparat” pe Jorge, în timpul filmărilor de la ”Ferma”. (10 motive sa alegi videochat) A ieșit mare iureș, iar cei doi nu și-au mai vorbit. Iată însă că supărarea lor nu a durat mai mult de o lună: s-au împăcat! Iar CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă dovada!

Claudia Pavel și Jorge au oferit una dintre cele mai virulente dispute izbucnite la un reality-show! S-a întâmplat la filmările de la "Ferma".

„Asemenea creatură de om n-am putut să văd! El, săracu’, e bolnav, trebuie să-l iau ca pe un om bolnav, este fungusul acestei ferme şi trebuie să dispară. E o ciupercă otrăvitoare! Săracul de el, mi-e milă de el! N-ai cum să judeci un om bolnav. E bolnav psihic. E posedat, îl are pe Diavolul în el. Eu cred că el e cel mai grav caz”, au fost cuvintele incredibile ale Claudiei la adresa lui Jorge. (CITEȘTE ȘI: SCANDALUL DINTRE BRIGITTE NĂSTASE ȘI CLAUDIA PAVEL A COSTAT SCUMP PRO TV-UL!)

„Mi-am dat seama că n-are rost să mă agit”

„Eu n-am avut niciun meci cu Claudia, ea a avut meciuri cu mine. Am văzut că a făcut tot felul declaraţii referitoare la mine, mă făcea în toate felurile… Dar faptul că cineva spune nişte lucruri urâte despre mine nu spune despre mine, spune despre ea. Eu sunt un om care ştiu exact ce am de făcut şi eu nu-mi permit să jignesc pe cineva. Eu mi-am dat seama că n-are rost să mă agit, că are o atitudine diferită de cea pe care ar trebui, în mod normal, să o ai vizavi de o persoană, un coleg, un om cu care stai în casă, am lăsat-o în pace, nici măcar nu sunt afectat. N-avea curajul să-mi spună niciodată în faţă. Nu mă interesează ce zice”, a fost replica lui Jorge, care, după trei săptămâni de filmări, părăsea competiția.

Claudia Pavel – Jorge, noi replici pe Instagram!

Controversele aveau să se atenueze după aproape o lună. La finala de la ”Ferma”, reality-show-ul care a fost filmat în județul Caraș-Severin, au fost invitați toți concurenții, iar cei doi au ajuns să fumeze pipa păcii. La întoarcerea de la filmări, s-au îmbarcat pe aeroportul din Timișoara și au aterizat pe Otopeni. Iar de aici începe ”spectacolul”. Claudia Pavel, fosta componentă a formației Cream, a plecat ca din pușcă de pe aeroport, fiind invitată la o emisiune TV. Moment în care bagajul ei a rămas al nimănui.

Jorge a postat imediat pe Instagram! O poză în care apare alături de Cream și pe care a inserat mesajul: ”Sunt OK psihic?!” Iar Claudia a venit imediat cu răspunsul, tot pe Instagram: ”Tot pe haterealăăă!! Ești OK, psihic!!” Iar fotografia… bagajul ei, care are și etichetă ”Claudia”. Și o glumiță de împăcare: ”Să i-l duc??” Iar pe poză, mai jos, variantele: ”DA” și ”ARUNCĂ-L”. (NU RATA:CLAUDIA PAVEL A ÎNCERCAT O „AROGANȚĂ”, DAR A FOST PUSĂ LA PUNCT! CE A PĂȚIT DUPĂ CE ȘI-A ABANDONAT BMW-UL PE O ALEE)

În imaginile pe care CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vi le prezintă în exclusivitate apare doar Jorge, imediat ce a ajuns în aerogara din Otopeni. Pare ușor dezorientat, așteaptă câteva clipe, apoi se hotărăște și o ia din loc. Trage după el două bagaje, probabil și pe al Claudiei, ajunge în parcare și urcă într-un bolid. S-a încheiat și competiția, s-a stins și ”incendiul” izbucnit între el și Claudia!

Jorge, dor de copii pe timpul filmărilor

Jorge avea să dezvăluie, după ce a fost eliminat din competițe, că scopul lui a fost să câștige, nicidecum să plece la trei săptămâni de la debutul filmărilor. Artistul a mai spus și că i-a fost dor de copii. (CITEȘTE ȘI: JORGE A ”EVADAT” DE LA FERMĂ, IAR NOI AVEM PRIMELE IMAGINI! L-AM FILMAT ÎN MIEZUL NOPȚII CU O PUȘTOAICĂ)

„Am intrat cu gândul să câștig, ăsta a fost scopul meu, am zis că eu stau până la final. Așa îmi făcusem planurile cu soția mea, să stau trei luni, să mă întorc la finalul show-ului, însă socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg și uite-mă acasă după doar trei săptămâni de emisiune. Nu cred că neapărat voiam să mă întorc acasă, eram pur și simplu obosit după trei săptămâni, având două dueluri de eliminare și două săptămâni de servitor. Am fost slujitor-șef acolo și probabil pe fond de oboseală și stres nu am mai putut la al doilea duel pentru eliminare. Cel mai dor mi-a fost de copii și de soția mea, mi-a fost dor de îmbrățișarile copiilor. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să-mi sun soția și pentru că plănuisem totul înainte ca eu sa rămân trei luni, când am ieșit din Ferma am găsit-o pe soția mea în străinătate, era plecată în concediu, în Dominicană, cu fetele, la plimbare” , a povestit Jorge.

