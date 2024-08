Județele din România cu cele mai mari pensii medii. Cine o duce cel mai bine, momentan

Diferențele dintre pensii variază semnificativ de la un județ la altul în țara noastră. Cele mai mari pensii medii se regăsesc în județele Gorj și Hunedoara, depășite doar de pensia medie din Sectorul 1 al Capitalei, care trece de 3.400 de lei. În județele Botoșani și Giurgiu, pensionarii au pensii medii de aproximativ 1.800 de lei.

Conform datelor publicate de Casa Națională de Pensii pentru luna iulie, doar în Sectorul 1 al Capitalei și în trei județe, inclusiv Gorj și Hunedoara, pensia medie depășește 2.500 de lei.

În Moldova, Maramureș și o parte din sudul țării, pensionarii primesc lunar sume de puțin peste o mie de lei. Diferențele mari se explică prin faptul că media este influențată de cei care primesc 8-9 sau chiar 10 mii de lei pe lună.

„Avem o discrepanță normală, dat de faptul că sistemul public de pensii este bazat pe principiul contributivității. Așa că o persoană care în timpul salarizării are un venit mai mare este normal să aibă și o pensie mai mare. Dacă ne uităm și la discrepanța de la nivelul produsului intern brut per cap de locuitor, vedem că lucrurile sunt destul de asemănătoare și avem o situație în care, de exemplu, Bucureștiul are un produs intern brut per căpiţă de 5 ori mai mare decât Vasluiul”, a declarat Andreea Nica, vicepreședintele CFA România, conform stirileprotv.ro.